Stiri pe aceeasi tema

- Plenul CSM a fost amanat, pentru a treia oara, din lipsa de cvorum, iar dupa ce Lia Savonea, șefa CSM, a facut acest anunț, a urmat o discuție tensionata intre membrii prezenți și au fost lansate acuzații potrivit carora opiniile membrilor nu sunt respectate și ședințele nu sunt transparente.Doi…

- Dan Ilie Morega se declara multumit de scorul obtinut de PNL Gorj la alegerile din 7 iunie, dar afirma ca au existat cazuri de membri importanti din organizatie care "au tradat" in favoarea PSD. Liderul liberal il acuza in special pe primarul liberal...

- Premiera "John Wick 3: Razboi total/ John Wick: Chapter 3 - Parabellum" a detronat "Avengers: Endgame" in box office-ul romanesc, dupa patru saptamani, avand incasari de 1.266.425,35 de lei de vineri pana duminica, potrivit Mediafax.Keanu Reeves și Halle Berry fac echipa in partea a treia…

- Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a validat in sedinta de miercuri, 15 mai, concursul pentru functia de inspector-sef al Inspectiei Judiciare si l-a numit pe judecatorul Lucian Netejoru pentru inca un mandat de trei ani in aceasta functie. Au fost 9 voturi "pentru", dintre cei 15 membri prezenti.…

- Andy Brennan, fotbalist la australienii de la Green Gully, le-a recunoscut prietenilor la finalul anului trecut ca e gay, iar acum a facut acest lucru public pe contul sau de Instagram potrivit gsp.ro.„Mi-au trebuit ani sa ajung sa ma simt confortabil și sa recunosc ca sunt gay! Am fost speriat…

- Primarul municipiului Giurgiu, Nicolae Barbu (PSD), a declarat miercuri, in cadrul unei conferinte de presa, ca il provoaca la un test cu detectorul de minciuni pe presedintele PSD Giurgiu, senatorul Niculae Badalau, pe tema bugetului alocat in acest an municipiului, deoarece sumele primite de administratia…

- Cunoscutul brand romanesc de camași Pineberry și-a deschis pe 13 aprilie primul magazin fizic, in București Mall-Vitan. Premiera vine ca urmare a succesului de care s-a bucurat brandul in 2018, cand camașile sale au fost prezente timp de trei saptamani in pop-up store-ul Designers Boutique @București…