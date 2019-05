Cel puțin doi miniștri din actualul cabinet condus de Viorica Dancila ar urma sa plece. Este vorba de Carmen Dan, ministrul de interne, și Teodor Meleșcanu, ministrul de externe, dar in aceleași timp, se mai vorbește și despre scenariul retragerii mai multor candidați de pe lista de la alegerile europarlamentare, scrie digi24.ro. Este vorba, potrivit unor surse din PSD, despre Carmen Avram, Chris Terheș, Tudor Ciuhodaru și Maria Grapini. Aceștia s-ar retrage de bunavoie - este singura posibilitate legala - in favoarea celor care se afla mult mai jos și care, din cauza rezultatului sub așteptari…