Război comercial SUA-China. Trump, avertisment de ultimă oră Donald Trump a acuzat Beijingul de practici comerciale necinstite, inclusiv de transferuri fortate de tehnologii si de furt de proprietate intelectuala. Presedintele american a impus taxe vamale asupra a circa jumatate din toate bunurile chineze importate in SUA, estimate la circa 250 de milioane de dolari. Scaderea productiei industriale raportate la sfarsitul lui septembrie in China arata ca aceste taxe ar putea incepe sa afecteze Beijingul. 'Economia lor a inregistrat un declin substantial si as putea face mult mai mult (ca sa o afecteze) daca as vrea', a declarat Trump intr-un interviu… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele american, Donald Trump, s-ar putea intalni cu presedintele chinez, Xi Jinping, la summit-ul G20 din Buenos Aires de pe 30 noiembrie, a afirmat consilierul economic de la Casa Alba, Larry Kudlow, intr-un interviu pentru Fox Business, scrie Reuters.Intrebat despre un potential acord…

- Guvernul chinez ar putea refuza sa participe la noile negocieri comerciale care ar urma sa aiba loc in aceasta luna, daca administratia Trump va impune noi tarife pentru importurile chinezesti, scrie Wall Street Journal (WSJ), preluat de Reuters. Statele Unite au propus o nouă rundă de discuţii,…

- Guvernul chinez ar putea refuza sa participe la noile negocieri comerciale care ar urma sa aiba loc in aceasta luna, daca administratia Trump va impune noi tarife pentru importurile chinezesti, scrie Wall Street Journal (WSJ), preluat de Reuters. Statele Unite au propus o nouă rundă de discuţii,…

- Disputa cu Washingtonul, provocata de retinerea de catre Turcia a unui pastor american, sub acuzatia de terorism, a agravat deprecierea lirei, care a scazut in acest an cu circa 38% fata de dolar. Lira a coborat marti la 6,2 unitati pentru un dolar, de la nivelul de 6,12 unitati, atins la inchiderea…

- Președintele chinez Xi Jinping va vizita Phenianul luna viitoare, la invitația liderului nord-coreean Kim Jong Un, pentru a lua parte la festivitațile pentru a 70-a aniversare a inființarii Coreei de Nord, scrie ziarul singaporez Straits Times, citat de Reuters.

- Presedintele Statelor Unite, Donald Trump, are in vedere introducerea unei taxe de 25% asupra unor importuri din China in valoare de 200 de miliarde de dolari, scrie marti cotidianul Washington Post, preluat de AFP. Pana acum, in conflictul comercial chino-american, liderul de la Casa Alba mentionase…

- Secretarul american al Trezoreriei, Steven Mnuchin, si-a exprimat convingerea ca ritmul rapid de crestere a economiei SUA inregistrat in trimestrul doi din 2018 va persista in urmatorii ani. "Nu cred ca ca este un fenomen care sa tina un an sau doi. Cu siguranta suntem intr-o perioada de patru-cinci…

- Vorbind despre o ”zi mare” pentru liber-schimb, presedintele american a evocat, in gradina Casei Albe, o ”noua faza” in relatiile intre Washington si Bruxelles, dupa luni de puneri in garda si amenintari de ambele parti ale Atlanticului.Punand accentul pe vointa lor comuna de a se indrepta…