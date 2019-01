Stiri pe aceeasi tema

- Aceste restructurari, care ar viza mai mult de 10% din cei 40.000 de angajati din Marea Britanie ai Jaguar Land Rover, cel mai mare constructor auto britanic, fac parte dintr-un plan de reducere a costurilor cu 2,5 miliarde de lire sterline (2,8 miliarde de euro) care ar urma sa fie anuntat joi de…

- O treime din macarea produsa anual la nivel global ajunge la cosul de gunoi, adica aproximativ 1,3 miliarde de tone, potrivit datelor Organizatiei pentru Alimente si Agricultura a Natiunilor Unite - FAO, iar acest lucru are un impact negativ asupra mediului inconjurator si asupra economiei.…

- Fondatorul Alibaba, Jack Ma, a postat pe Facebook imagini dintr-unul dintre depozitele retailerului pe care il conduce, dupa Ziua Celibatarilor. Cel mai mare retailer online din China, Alibaba Group Holding Ltd, a inregistrat vanzari record de aproximativ 69 de miliarde de yuani (9,92 miliarde…

- Cel mai mare retailer online chinez, Alibaba Group Holding Ltd, a depasit recordul de anul trecut cu ocazia Zilei Celibatarilor, sarbatorita in China la 11 noiembrie, inregistrand duminica vanzari de 213,5 miliarde de yuani (30,70 miliarde de dolari), in crestere cu 27% fata de nivelul din 2017, transmit…

- Retailerul online Alibaba a realizat vanzari record de 213,5 miliarde de yuani (30,7 miliarde dolari) de Ziua Celibatarilor, dar cresterea anuala a incetinit de la 39% in 2017 la 27%, cel mai scazut ritm consemnat vreodata, transmite Reuters.Cumparatorii din China si restul lumii au achizitionat…

- Cel mai mare retailer online din China, Alibaba Group Holding Ltd, a inregistrat vanzari record de aproximativ 69 de miliarde de yuani (9,92 miliarde de dolari), in prima ora a Zilei Celibatarilor, in crestere cu 21% fata de nivelul de anul trecut, transmite Reuters, potrivit Agerpres.

- Vanzari record de Black Friday chinezesc, cunoscut in China sub numele de Ziua Celibatarilor. In doar o ora, cel mai mare retailer online din China, Alibaba Group, a vandut produse in valoare de aproape 10 miliarde de dolari. Cel mai mare eveniment de cumparaturi online din lume a debutat spectaculos.…

- Profitul trimestrial net al Bayerische Motoren Werke AG (BMW) a scazut cu 24% deoarece grupul auto german a fost afectat de tensiunile comerciale globale, a cheltuit mai mult cu noile tehnologii, iar vanzarile au fost influentate de introducerea procedurilor mai stricte de testare a poluarii (WLTP),…