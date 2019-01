Stiri pe aceeasi tema

- Cele trei zile de negocieri comerciale desfasurate la Beijing intre chinezi si americani au permis "sa se puna bazele" unui acord, a afirmat joi Ministerul chinez al Comertului, relateaza AFP preluata de Agerpres. In cursul discutiilor de luni pana miercuri, cele doua tari au "facut vaste schimburi…

- Negocierile comerciale dintre SUA si China decurg foarte bine, iar slabiciunea economiei chineze da motiv Beijingului sa lucreze in directia unui acord, a declarat duminica presedintele american Donald Trump, transmite Reuters.Oficiali ai Statelor Unite si ai Chinei se vor intalni in aceasta…

- Reprezentanți la nivel ministerial ai Chinei și Statelor Unite vor discuta luni și marți, la Beijing, termenii unui eventual viitor acord care sa puna capat disputei comerciale dintre cele doua puteri mondiale. Cele doua parți doresc incheierea unui acord in intervalul armistițiului de 90 de zile stabilit…

- Moscova si Londra au ajuns la un acord pentru a trimite inapoi la posturi unii membri ai personalului ambasadelor lor respective dupa ce au expulzat zeci de diplomati la inceputul acestui an, a anuntat vineri agentia de presa TASS preluata de Reuters, citandu-l pe ambasadorul rus in Marea Britanie.…

- Presedintele Statelor Unite ar putea face agest gest pentru a apara negocierile comerciale cu China, relateaza AFP. Arestarea lui Meng Wanzhou, director financiar al gigantului din domeniul telecomunicatiilor Huawei, a provocat furia Beijingului, in contextul in care un armistitiu in razboiul comercial…

- Dupa a patra zi de mobilizare a "vestelor galbene", presedintele francez, Emmanuel Macron, este asteptat sa anunte noi masuri ca raspuns la aceasta criza sociala care ii pune la incercare mandatul, comenteaza AFP, conform agerpres.ro. Circa 125.000 de manifestanti au protestat sambata pe strazile…

- Republica Moldova și Romania au inițiat negocierile pentru semnarea unui acord interguvernamental care prevede ca cetațenii din ambele state vor putea vorbi la telefon fara a achita tarifele de roaming, un proiect in acest sens fiind aprobat miercuri, 14 noiembrie, de Executivul din Republica Moldova,…

- Prim-ministrul spaniol, Pedro Sanchez, a anuntat ca Spania a ajuns la un acord cu Marea Britanie privind statutul Gibraltarului, un teritoriu al britanicilor, dupa iesirea Regatului Unit din blocul european, scrie Reuters.