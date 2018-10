Razboiul comercial cu SUA a afectat economia chineza, care a inregistrat in trimestrul trei din 2018 cel mai lent ritm de crestere anuala din 2009, in timpul crizei financiare globale, transmit DPA si Reuters. In perioada iulie - septembrie 2018, PIB-ul Chinei a urcat cu 6,5%%, fata de un avans de 6,7% in trimestrul doi din 2018, a anuntat vineri Biroul National de Statistica.

Analistii intervievati de Reuters se asteptau la o expansiune de 6,6% in trimestrul trei din 2018. In primele noua luni din acest an, a doua economie a lumii a inregistrat o crestere de 6,7%, peste tinta Guvernului…