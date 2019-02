Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele american Donald Trump a amenintat miercuri sa impuna noi taxe vamale pentru importurile de masini europene daca negocierile intre Washington si Bruxelles nu vor duce la incheierea unui nou acord comercial, relateaza AFP si Reuters, potrivit agerpres.ro.Citește și: ULTIMA ORA -…

- Atat Cancelaria federala, cat și Administrația președintelui federal a confirmat aceste convorbiri telefonice. Cu toate acestea, continutul discutiilor intre Merkel și Dancila este "confidențial", iar tema convorbirii dintre Steinmeier și Iohannis ar fi in mod exclusiv Kirchentag 2019 (Ziua Bisericii).…

- 'Am mult respect pentru presedintele Xi si lucram la un nou acord comercial cu China, dar trebuie sa includa schimbari structurale reale pentru a pune capat practicilor comerciale neloiale, a reduce deficitul nostru cronic si a proteja locurile de munca americane', a afirmat presedintele Statelor…

- Liviu Dragnea, presedintele PSD, a fost invitat la cea de-a 67-a editie a Micului Dejun cu Rugaciune Nationala, care va avea loc pe 7 februarie, la Washington. La eveniment urmeaza sa participe si presedintele SUA, Donald Trump."In fiecare an, presedintele Statelor Unite si membrii ai Congresului…

- Presedintele american este sub influenta Rusiei? In timp ce "The New York Times" a dezvaluit ca FBI-ul l-a anchetat pe Donald Trump, suspectat ca este agent rus, zvonul ia amploare in Statele Unite. De la candidatura sa pana la presedintia Statelor Unite, relatiile dintre Donald Trump si Kremlin continua…

- Presedintele american Donald Trump a amenintat Turcia cu devastarea economica, in cazul in care va ataca militiile kurde din Siria, care sunt aliate ale Statelor Unite, provocand luni o reactie dura din partea Ankarei, iar retorica a reaprins temerile legate de o noua tensionare a relatiilor dintre…

- Reprezentanții de la Bruxelles știau ca șeful Comisiei, Jean Claude Juncker are un program bine stabilit la București, care includea și întâlnirile cu președintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, și președintele Camerei Deputaților, Liviu Dragnea.

- Dupa ce a fost intens criticat pentru ca nu a facut nicio vizita la trupele americane dislocate in afara țarii, președintele Donald Trump și soția sa, Melania, au mers, miercuri, cu ocazia Craciunului, intr-o vizita neasteptata in Irak. La cateva zile dupa anunțarea retragerii trupelor din Siria , cuplul…