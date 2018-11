Stiri pe aceeasi tema

- Statele Unite vor lucra indeaproape cu Brazilia in domeniile comercial si militar, a declarat luni presedintele american Donald Trump, dupa victoria liderului brazilian de extrema-dreapta Jair Bolsonaro la alegerile prezidentiale de duminica, relateaza Reuters si dpa preluate de Agerpres. Trump…

- Presedintele american, Donald Trump, s-ar putea intalni cu presedintele chinez, Xi Jinping, la summit-ul G20 din Buenos Aires de pe 30 noiembrie, a afirmat consilierul economic de la Casa Alba, Larry Kudlow, intr-un interviu pentru Fox Business, scrie Reuters.Intrebat despre un potential acord…

- Presedintele Statelor Unite, Donald Trump, a dezvaluit joi identitatea primilor doi militari americani ale caror ramasite au fost repatriate anul acesta din Coreea de Nord, transmite Reuters. Inainte de anuntul public, Departamentul Apararii de la Washington a instiintat familiile celor doi. "Acesti…

- Guvernul chinez ar putea refuza sa participe la noile negocieri comerciale care ar urma sa aiba loc in aceasta luna, daca administratia Trump va impune noi tarife pentru importurile chinezesti, scrie Wall Street Journal (WSJ), preluat de Reuters. Statele Unite au propus o nouă rundă de discuţii,…

- Tensiuni cu Turcia, conflict comercial cu China, politica monetara a FED, Coreea de Nord: presedintele Statelor Unite revine, luni, 21 august, asupra deciziilor sale politice, intr-un interviu acordat agentiei de presa Reuters.

- Modificarea fluxurilor comerciale globale schimba situatia culturilor agricole din Brazilia, un numar din ce in ce mai mare de fermieri din aceasta tara aliniindu-si culturile in functie de apetitul chinezilor, astfel ca suprafata cultivata cu soia a crescut cu doua milioane de hectare in doi ani,…