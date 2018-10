Tarifele vamale dintre SUA si China au afectat exporturile de SUV-uri BMW de la fabrica sa din Spartanburg, Carolina de Sud, catre statul asiatic, ceea ce a afectat rezultatele cu aproape 300 milioane de euro, a declarat Peter. Acesta a adaugat: 'Daca tarifele raman in vigoare in 2019, impactul pe anul viitor va fi de o jumatate de miliard de euro'.

In septembrie, producatorul german de masini de lux si-a inrautatit estimarile privind profitul inainte de taxe din acest an si marja de profit, pe fondul disputei comerciale si a razboiului preturilor in industria auto. Escaladarea tensiunilor…