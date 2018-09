Stiri pe aceeasi tema

- In plin razboi politic in interiorul PSD, acolo unde 28 de președinți de organizații se pregatesc sa ceara demisia lui Liviu Dragnea, premierul Viorica Dancila și ministrul de Interne, Carmen Dan se intalnesc cu Liviu Dragnea.Cei trei se intalnesc la sediul PSD din Kiseleff, acolo unde Liviu…

- Surse social-democrate au declarat pentru Hotnews.ro ca situația in interiorul PSD se precipita. Peste 20 de lideri de organizații intenționeaza sa-i ceara președintelui PSD Liviu Dragnea, printr-o scrisoare, sa convoace ședința Comitetului Executiv Național. Paul Stanescu, Niculae Badalau și Mihai…

- Surse din PSD au declarat pentru Știrile Pro TV ca cel puțin 20 de lideri de filiale ale Partidului Social Democrat au semnat o scrisoare in care cer in mod deschis demisia lui Liviu Dragnea din funcția de președinte al partidului și din funcția de președinte al Camerei Deputaților. Aceasta scrisoare…

- CExN al PSD a stabilit, sambata, la Neptun, sa se organizeze alegeri pentru funcția de președinte in 11 organizații județene conduse de lideri interimari, printre acestea fiind și organizația PSD București condusa de primarul Capitalei, Gabriela Firea, au declarat pentru MEDIAFAX surse din PSD. Președintele…

- Acestui demers i s-au adaugat si romani din Diaspora. Cu totii il acuza pe Liviu Dragnea ca saboteaza credibilitatea internationala a tarii. Citez: "Pentru Romania, faptul ca una dintre camerele Parlamentului este condusa de un recidivist are un efect distrugator"- se spune in apelul prin care cele…

- 120 de personalitati, organizatii si grupuri civice cer demisia liderului PSD, Liviu Dragnea, din functia de presedintele al Camerei Deputatilor, in contextul in care acesta a fost condamnat, joi, la 3 ani si jumatate de inchisoare cu executare, pentru instigare la abuz in serviciu, in cazul angajarilor…

- Un consilier PSD susține ca Liviu Dragnea ar trebui sa-și dea demisia de onoare, dupa ce a fost condamnat la 3 ani și șase luni de inchisoare in dosarul „DGASPC Teleorman", in care a fost judecat pentru instigare la abuz in serviciu si instigare la fals intelectual in calitate de presedinte al Consiliului…