Război Ana Birchall - Lia Savonea. CSM, răspuns de ultimă oră "Nicio dispoziție legala sau regulamentara nu impune președintelui CSM consultarea membrilor Consiliului in vederea convocarii ședințelor de plen. Cutumiar, de-a lungul timpului, implementand cooperarea loiala intre președinte și membrii aleși, aceștia au fost consultați in masura in care a fost posibil și s-au aflat in activitate, cu privire la data propusa pentru convocarea ședinței de plen. Nici in mandatele anterioare ale Consilliului nu s-a procedat la o consultare a membrilor de drept de catre președinte in vederea convocarii ședințelor de plen sau secții", transmite judecator Daniela-Ioana… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

