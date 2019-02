Stiri pe aceeasi tema

- Talibanii au anuntat miercuri o viitoare reuniune cu reprezentanti ai Statelor Unite la Islamabad in cadrul negocierilor de pace privind Afganistanul, dar Washingtonul a afirmat ca nu a primit nicio "invitatie oficiala" din partea Pakistanului, relateaza AFP. "La invitatia guvernului pakistanez", "este…

- Reprezentantii talibanilor afgani si negociatorii Statelor Unite se vor intalni pe 18 februarie in capitala Pakistanului, Islamabad, in cadrul eforturilor de a pune capat conflictului din Afganistan, relateaza site-ul agentiei Reuters.

- Emisarul american insarcinat cu negocierile cu talibanii a salutat sambata ”progrese importante” in vederea gasirii unei solutii care sa puna capat indelungatului conflict ce devasteaza Afganistanul, relateaza AFP.”Intalnirile de aici au fost mai productive decat in trecut. Am facut progrese…

- Administratia americana a confirmat marti discutii în curs în Qatar între emisarul sau pentru Afganistan, Zalmay Khalilzad, si reprezentanti ai talibanilor, relateaza AFP, potrivit Agerpres. Talibanii afgani au anuntat luni ca s-au întâlnit cu reprezentanti…

- Talibanii au avertizat joi Statele Unite in legatura cu o infrangere comparabila cu cea suferita de sovietici in anii ’80 daca nu parasesc Afganistanul, relateaza AFP, potrivit „Le Figaro“, care noteaza ca acest avertisment vine intr-un moment in care Washingtonul prevede o reducere puternica a prezentei…

- Talibanii au avertizat joi Statele Unite ca risca o infrangere comparabila cu cea suferita de sovietici in anii 80 daca nu parasesc Afganistanul, in momentul in care Washingtonul prevede o reducere puternica a prezenței sale in aceasta țara, scrie AFP.

- Peskov a fost rugat sa comenteze declaratiile presedintelui Vladimir Putin, din conferinta de presa anuala de joi, despre posibilitatea unui razboi nuclear in urma retragerii Statelor Unite din tratat. 'Asistam, in esenta, la prabusirea sistemului international de control al armamentelor si…

- Trump vrea sa puna capat razboiului purtat de 17 ani intre fortele de securitate afgane si talibani, care lupta pentru alungarea trupelor internationale si instituirea legii islamice in tara. Oficiali americani fac presiuni de mai multa vreme asupra Pakistanului pentru ca acesta sa-i convinga…