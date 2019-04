Război Afganistan. Spania cere NATO o retragere ”ordonată” ''Spania doreste o retragere ordonata, astfel incat tot efortul pe care l-a facut si toate vietile pe care le-am pierdut sa nu fi fost inutile'', a spus seful diplomatiei spaniole, inainte sa intre la reuniunea ministrilor de externe din statele NATO, care se desfasoara la Washington si pe agenda careia se afla de asemenea o posibila retragere a misiunii Aliantei din Afganistan. ''(Afganistan) este un capitol al luptei impotriva terorismului si dumneavoastra stiti ca noi am avut acolo o prezenta semnificativa si am suferit multe pierderi in operatiunea din Afganistan, inca suntem acolo… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

