Război Afganistan. Kabulul, prima reacție după ce SUA a rupt ”negocierile pentru pace” Pe strazile din Kabul sau pe retelele sociale, afganii nu pareau deceptionati de aceasta rupere a negocierilor din care au fost exclusi.



Biroul presedintelui Ashraf Ghani reaminteste intr-un comunicat ca a insistat "mereu asupra faptului ca o pace adevarata poate fi atinsa numai daca talibanii pun capat uciderii afganilor, acceptand o incetare a focului si discutii directe cu guvernul afgan".



Presedintele afgan a anuntat sambata sfarsitul "negocierilor de pace" angajate din decembrie cu talibanii, acuzandu-i ca sunt "incapabili sa accepte o incetare a focului in timpul acestor…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

