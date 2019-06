Razboaiele dintre aleșii locali și șefii de instituții și Agenția Naționala de Integritate s-au cam mutat in instanța in ultimii ani. Fie instituția da in judecata „incompatibilii” pentru corectarea greșelilor, fie aleșii locali și șefii de instituții contesta deciziile și iși cauta dreptatea in instanța. Deciziile de incompatibilitate ale Agenției Naționale de Integritate ajung tot mai mult pe masa judecatorilor bistrițeni. Acestea sunt tot mai mult contestate in instanța de funcționarii publici, șefii de instituții și aleșii locali gasiți incompatibili de inspectorii ANI. Printre cei gasiți…