- Tina, fosta concurenta de la "Mireasa pentru fiul meu", si-a pus fanii pe ganduri cand s-a afisat alaturi de un copil pe retelele sociale. Mai ales ca in ultimul timp lipsise de pe retelele sociale, fanii s-au gandit ca este al ei si al lui Raymond.

- Bianca Rus a facut nunta, weekendul acesta, dupa ce – in luna mai – se cununase civil cu Antonio, alesul inimii ei. Petrecerea a avut la Sat-Mare, iar vedeta a posta pe Facebook o fotografie in care apare imbracata in rochie de mireasa. Din cate se poate observa in respectiva fotografie postata pe…

- Realizatorul Antena 3, Radu Tudor, a avut o ieșire surprinzatoare dupa ce Viorica Dancila a anunțat, la festivitatea de deschidere a anului universitar la Facultatea de Medicina din cadrul UMF Craiova, ca vrea sa pastreze elitele in țara. Acesta i-a solicitat premierului ca macar pe Danuț Andrușca,…

- Razvan Firea, fiul vitreg al Gabrielei Firea, face apel, pe Facebook, la boicotarea referendumului de luna viitoare, spunand ca "suntem toti frati, trebuie sa ne respectam si sa ne acceptam diferentele". Primarul general al Capitalei, in schimb, a anunțat marți ca va vota DA la referendumul din 6…

- O mireasa suparata ca nu a adunat suficienți invitați la nunta sa extravaganta, a amenințat ca-i va șterge de pe Facebook pe cei care nu accepta sa plateasca 3.000 de dolari pentru a merge la ceremonia care urma sa aiba loc in Thailanda, scrie Daily Mail. Mireasa, a carei identitate nu este cunoscuta,…

- Postarea de pe Facebook a unei tinere care a dorit sa iși organizeze nunta visurilor ei, dar nu a avut bani pentru asta, a devenit virala pe internet dupa ce tanara a anunțat ca a anulat nunta cu 4 zile inainte, s-a desparțit de iubitul ei și a decis sa mearga in America de Sud pentru doua luni. Postarea…

- Artista a postat pe Facebook un mesaj in care le vorbeste fanilor despre o surpriza muzicala ce urmeaza sa fie lansata maine, dupa ce Enrique Iglesias i-a luat-o inainte si a facut publica vestea inainte de vreme.