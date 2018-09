Stiri pe aceeasi tema

- Festivalul de arta digitala debuteaza pe data de 28 septembrie de la ora 18.30 cu un panel de discutii unde va fi prezentata publicului aplicatia de realitate augmentata ARound the city dezvoltata in cadrul unui proiect comun al celor doua institutii. In aceeasi zi, la ora 20.00, va avea loc deschiderea…

- Artisti consacrati ori tinere talente vor evolua, de vineri pana la 23 septembrie, in cadrul 3SOUND Festival, in incinta a patru muzee din Capitala - Palatul Sutu, Casa Filipescu-Cesianu, Muzeul Theodor Aman, Muzeul Dr. Nicolae Minovici. Potrivit unui comunicat al Muzeului Municipiului Bucuresti, "vor…

- Distractie, nebunie și multa muzica buna in Parcul Dendrariu din Capitala. Ieri a fost dat startul primei zile a celui mai mare festival al anului, "Chisinau Summer Fest", iar atmosfera a fost de-a dreptul incendiara.

- Artisti consacrati ori tinere talente vor evolua, in perioada 14 - 23 septembrie, in cadrul 3SOUND Festival, in incinta a patru muzee din Capitala - Palatul Sutu, Casa Filipescu-Cesianu, Muzeul Theodor Aman, Muzeul Dr. Nicolae Minovici. Potrivit unui comunicat al Muzeului Municipiului Bucuresti, "vor…

- Pasionatii de muzica vor avea ocazia sa se distreze sambata 18 august pe ritmurile mixate de opt DJ, care vor incinge atmosfera la maximum. Organizatorii informeaza ca pe scena se vor afla nume importante precum Adrian Eftimie, este cel mai solicitat DJ din Romania, și care va pregati…

- Inainte ca Electric Castle sa aiba startul in 2018, echipa NOIZZ a fost in Bonțida, la castel. Am revazut spațiul de poveste in care se va intampla magia, am admirat imprejurimile și ne-am imaginat cat de tare va fi odata ce toate lucrurile vor fi puse la punct, iar EC iși va deschide porțile pentru…

- Vineri, 13 iulie, are loc a cincea editie a celui mai mare eveniment din Romania dedicat muzicii Retro. We Love Retro aduce in prim plan unii dintre cei mai iubiti artisti ai anilor ’90 intr-o petrecere care reaprinde nostalgia si ne aduce aminte de frumosii ani de glorie ai muzicii dance. Printre artistii…