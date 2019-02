Stiri pe aceeasi tema

- O slujba impresionanta de pomenire a fost tinuta la biserica din Peceneaga, judetul Tulcea, pentru preotul Ionel Filimon si sotia sa, morti intr un accident rutier in timp ce se intorceau de la Ierusalim, precizeaza observator.tv.Preasfintitul Visarion, Episcopul Tulcii, alaturi de un sobor numeros…

- Un preot și soția lui au murit in dimineața zilei de 13 februarie, intr-un accident grav produs la iesirea din Slobozia Noua, in judetul Ialomita, pe DN 21. Mașina in care se aflau cei doi a intrat pe contrasens și s-a izbit de un TIR, relateaza observator.tv.Citește și: Un adolescent de 15…

- "In urma unui grav accident, petrecut de dimineata in dreptul localitatii Slobozia Noua, parintele Filimon Ionel, de la Parohia Peceaneaga, alaturi de doamna preoteasa, au trecut la Domnul.Acestia aterizasera de la Ierusalim si se indreptau catre casa", scrie pe pagina sa de Facebook parintele Alexandru…

- Parintele Filimon a murit in mod tragic alaturi de soția sa, intr-un accident petrecut pe DN 21, aproape de Slobozia Noua. Ce doi se intorceau de la Ierusalim, cand mașina a intrat pe contrasens și s-a izbit de un camion.

- Soțul cantareței de muzica populara, Brindușei Covalciuc Ciobanu, a murit. Anunțul morții a fost facut chiar de catre artista, pe o pagina de socializare. Soțul artistei de muzica populara, Brindușei Covalciuc Ciobanu, a murit, vineri dimineața, rapus de o boala grava, conform libertatea.ro. Oferte…

- Oana Lis trece prin momente dificile. Sotia lui Viorel Lis a aflat ca bunica ei a fost internata de urgenta. Ea a facut primele declarații despre starea de sanatate a celei care i-a fost ca o mama.

- Cunoscuta artista Anca Pop a fost condusa, astazi, pe ultimul drum. Așa cum și-a dorit, vedeta a fost inmormantata aproape de Dunare, un loc pe care il indragea atat de mult și unde și-a gasit și sfarșitul.

- O noua moarte tragica in Maramureș. Un tanar a murit la spital dupa un accident cumplit. Lacrimi și suferința pe pagina sa de socializare.foto Un accident rutier a curmat brusc și crunt viața unui tanar de Saliștea de Sus . A pierdut lupta cu viața, iar moartea l-a rapus. Acesta a murit in suferința…