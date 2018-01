Raul Somes...Iordanul nostru. Natura se mantuieste alaturi de om. In epistola apostolului Pavel catre Romani, in capitolul 8 se afirma ca natura asteapta mantuirea cu o dorinta infocata si suspina.Natura este destinata slavei la care vor fi partasi oamenii in imparatia lui Dumnezeu. Spune apostolul Ioan in cartea Apocalipsei la capitolul 21: ’’am vazut un cer nou si un pamant nou& ... Citeste articolul mai departe pe bistritanews.ro…

- Mitropolitul Clujului, IPS Andrei Andreicut, a avertizat asupra efectelor incalzirii globale spunand ca oamenii chinuie pamantul si polueaza natura inconjuratoare, astfel ca ziua de Boboteaza, desi e una frumoasa, a devenit prea calduroasa, transmite corespondentul MEDIAFAX. IPS Andrei Andreicut a declarat,…

- CHIȘINAU, 31 dec — Sputnik. Întrucât astazi este zi de duminica și ne aflam și în ajun de an nou, am decis sa punem la dispoziția cititorului nostru aceasta predica deosebita a Sfântului Ioan Gura de Aur care ne arata cum se cuvine sa întâmpinam…

- Soții sinucigași din Iași sunt conduși pe ultimul drum joi, 28 decembrie. Decanul facultații de Istorie din Iași a transmis un mesj zguduitor. Bogdan Petru Maleon, directorul Bibliotecii Centrale Universitare din Iași, și soția sa, Anda Elena, descoperiți morți in locuința lor din Iași, sunt victimele…

- Aceștia spun ca barbatul și-a iubit enorm soția, pe Anda. "Cred, Doamne! Ajuta necredintei mele!" Facultatea de Istorie privește inmarmurita la tragedia intamplata in aceste zile cu familia Bogdan-Petru și Anda-Elena Maleon! Nici un cuvant nu poate zugravi tristețea care ne-a cernit…

- Sfantul Ștefan este sarbatorit a treia zi de Craciun. Numele Stefan inseamna in greaca veche cununa lui Dumnezeu. 400 de mii de romani isi sarbatoresc onomastica, pe 27 decembrie. Numele Stefan vine de la grecescul Stephanos care inseamna „coroana”, „ghirlanda” sau „cununa” cu care erau incununati invingatorii.…

- Fostul principe Nicolae a transmis pe Facebook un mesaj catre romani, primul dupa inmormantarea regelui Mihai. Nicolae le mulțumește tuturor celor care au dat dovada de solidaritate și au fost alaturi de el in acele momente grele. Fostul principe Nicolae a transmis, pe Facebook, un mesaj catre romani,…

- Primaria Sectorului 1, alte 10 milioane de lei pentru Catedrala Mantuirii Neamului. Consiliul Local al Sectorului 1 a aprobat luni, 18 decembrie, alocarea a inca 10 milioane de lei pentru Catedrala Mantuirii Neamului. Hotararea a fost adoptata cu votul consilierilor PSD și PNL. Reamintim ca la finalul…

- Omenirea este amenințata de o putere nebanuita care ar putea declanșa un adevarat razboi, conform premoniției facute de parintele grec. „Copii, imi cereți sa va spun despre cel de-al treilea razboi mondial, imi cereți sa va spun despre țara noastra, ce se va intampla, unde se va opri aceasta…

- Sfantul Nicolae este patronul marinarilor și al copiilor, salvatorul celor din temnița și primejdii, ajutatorul saracilor și al celor nedreptațiți.Sfantul Nicolae s-a nascut pe vremea imparaților Dioclețian (284-305) și Maximian (286-305) in cetatea Patara din Asia Mica. Parinții sai, Teofan…

- Trei zile de doliu national, dupa decesul Regelui Mihai/ Principesa Margareta: Voi continua sa servesc poporul roman VIDEO Guvernul a decretat, marti, trei zile de doliu national pentru Regele Mihai, care a murit marti 5 decembrie, la ora 13.00, la locuinta sa din Aubonne (Elvetia), la varsta de 96…

- Declaratia principesei Margareta la moartea Regelui Mihai Biroul de Presa al Majestații Sale Regele a transmis astazi declaratia noului Șef al Familiei Regale a României, principesa Margareta. În declaratie se spune: "Români, Țara a pierdut pe Regele Mihai…

- Suveran al Romaniei in perioadele 1927-1930 si 1940-1947, regele Mihai s-a nascut la 25 octombrie 1921, fiul lui Carol al II-lea si al Principesei Elena a Greciei. Nici o alta persoana nu simbolizeaza mai bine tragedia romanilor din ultima jumatate de secol decat Regele Mihai. Mai jos este…

- E doliu la Savarșin dupa moartea Regelui Mihai. Oamenii din comuna aradeana Savarșin au primit cu tristețe vestea trecerii in neființa a Maiestații Sale Regele Mihai. Locuitorii spun ca se roaga pentru odihna sufletului Regelui Mihai care a murit marți, 5 decembrie, la reședința sa din Elveția. „Am…

- Apelul disperat al solistei de muzica ușoara Viorela Filip, pe contul de socializare. Aceasta a publicat o imagine in care un om al strazii doarme in ploaie, fotografie ce a creat isterie in mediul virtual. Viorela Filip, in varsta de 66 de ani, este scandalizata de promisiunile desarte ale politicienilor,…

- Fiul celebrului scriitor Camil Petrescu a incetat din viața. Acesta era baiatul cel mare al renumitului autor. Camil Aurelian Petrescu, fiul cel mare al scriitorului Camil Petrescu, a incetat din viața . Decesul lui Camil Aurelian Petrescu a fost anuntat, pe Facebook, de Doina Uricariu, fost director…

- Carmen Serban nu a fost ocolita de probleme in ultima perioada. Mai mult, ea a avut o tumora, peste care a reusit sa treaca. S-a rugat mult si a crezut in Dumnezeu, dupa cum dezvaluie.A A

- Papa Ioan Paul al II-lea a fost unul dintre cei mai apreciați conducatori ai Bisericii Catolice. Recent, site-ul catolic La Nuova Bussola Quotidiana a publicat o profeție a suveranului pontif. „Vad biserica mileniului III lovita de o plaga mortala, se numeste islamismul”, avertiza…

- Mihai Tudose a anuntat, luni, ca nu va participa la receptia organizata la Palatul Cotroceni cu ocazia Zilei Nationale, el invocand faptul ca are niste „probleme” in Braila. El spune, insa, ca va fi prezent la parada de Ziua Naționala a Romaniei, de la Arcul de Trimf. Tot acolo urmeaza sa fie prezent…

- Mihaela Maricela, românca de 29 de ani ținuta ostatica timp de 10 ani ani într-un subsol, în sudul Italiei, fara curent electric, printre soareci si insecte ar fi fost cautata de mama ei, însa autoritațile nu i-ar fi luat în serios reclamațiile. Maria Trofosila,…

- Directorul consiliului celei mai mari biserici crestine din Suedia a declarat ca Dumnezeu este dincolo de ceea ce muritorii desemneaza genul. Biserica suedeza CERE clerului sau sa foloseasca un limbaj neutru non-gen cand se fac referiri la divinitatea suprema, trebuind in acest caz sa se abtina sa foloseasca…

- De Ziua Recunoștinței, Ambasada SUA s-a decis sa posteze o rețeta tradiționale americana de curcan. ”De Ziua Recunostintei, colegii nostri Katie si Lee ne-au aratat cum pregatesc curcanul la cuptor, dupa o reteta americana traditionala” a postat Ambasada pe contul de facebook, alaturi de un video explicit. Ziua…

- Romania e in doliu dupa decesul Stelei Popescu, iar trecerea ei in nefiinta este deplansa de toti colegii ei. Marea actrita Tamara Buciuceanu Botez a izbucnit in hohote de plans, in direct la Romania TV, cand a fost rugata sa vorbeasca despre Stela Popescu. „Va rog sa credeti ca nu-mi vine…

- Mesajul Mariei Constantin dupa ce mama ei a ajuns la spital. Satula ca cea care i-a dat viața sa fie atacata de fostul ei barbat, Marcel Toader, interpreta a reacționat dur și a trecut la amenințari. Maria Constantin a avut o reacție dura pe contul de socializare, dupa ce mama ei a fost internata de…

- Cabral a fost un puști absolut superb in copilarie. Era atat de dragalaș ca te topeai cand il vedeai. Cabral, care este casatorit cu Andreea Ibacka , este unul dintre cei mai indragiți prezentatori de televiziune de la noi, dar și unul dintre cei mai simpatici. Cabral, care și-a aniversat ziua de naștere…

- Parintele Arsenie Boca spune ca nu putem invinge ispitele decat prin infranarea poftelor. "Firea trupului fiind surda, oarba si muta, nu te poti intelege cu ea decat prin osteneala si foame, acestea insa trebuie conduse dupa dreapta socoteala, ca sa nu dauneze sanatatii. Acestea il imblanzesc, incat…

- La Academia de Arte din Sankt-Petersburg invatau trei tovarasi, scrie ortodoxia.me. Primul, Arcadie, studia pictura si de acum avea tablouri cunoscute. Al doilea, Fiodor, studia literatura si scria carti. Al treilea, Pavel, era compozitor. Afland ca in oras a venit o prezicatoare vestita din…

- In timpul unei vizite la o școala nou construita, Ministrul Educației, Liviu Pop, a primit o icoana de la directorul scolii si in semn de multumire a spus ca o va pastra in biroul sau. Dupa care a spus ca se gandește ca si Dumnezeu a facut lumea in sase zile si dupa aia s-a odihnit. Insa, noi avem timp…

- "Credem in Dumnezeu, credem in NEAM, mandrie nationala si patrie. Credem in FAMILIA compusa doar din barbat si femeie", spun Sisu & Puya intr-un mesaj cu greseli gramaticale, care se vrea a fi un manifest, postat zilele trecute pe pagina de Facebook a trupei de hip-hop recent reunita. Aceiasi Sisu si…

- Sfantul Grigorie Taumaturgul s-a nascut intr-o familie pagana din Nicsar (in Turcia de azi). A trait in vremea imparatului Aurelian (270-275). Studiaza retorica, latina si dreptul in orasul natal. Ajunge ucenicul lui Origen. Se converteste la crestinism, iar la botez isi schimba numele din Teodor in…

- Protopopiatul Oradiei, Peștișului și Aleșdului are un nou protopop. Numirea acestuia vine ca urmare a pensionarii, la limita de varsta, a fostului protopop, parintele Dorel Octavian Rus. Ceremonia de hirotesie și instalare a noului protopop, in persoana parintelui Aurel-Simion Goga, a avut…

- Luni s-au implinit patru ani de la decesul fostului primar din Panciu, Ion Petre. Colectivul Primariei Panciu a marcat acest moment trist aprinzand lumanari la mormantul din cimitirul Bisericii „Sf. Apostoli Petru și Pavel“ și s-au rugat pentru odihna veșnica a regretatului edil-șef. „Astazi, 13 noiembrie…

- Postul Craciunului este al doilea ca importanța dupa postul Paștilor, incepe maine, 15 noiembrie, și se incheie pe 24 decembrie. „Postul Craciunului este primul post din anul bisericesc și ultimul din anul lumesc. Din randuielile bisericești aflam ca se lasa de sec in seara zilei de 14 noiembrie, insa,…

- Paul-Nicholas, baietelul de sapte ani din Iasi caruia i s-au prelevat organele marti noaptea, va fi inmormantat astazi, la Cimitirul „Sf. Petru si Pavel". Pentru parintii sai, Petronela Calin si Mihaita Magurianu, Paul este un erou dupa ce a salvat de la suferinta mai multi bolnavi care asteptau un…

- Protestele fața de masurile fiscale adoptate de Guvern saptamana aceasta continua. Joi dupa-amiaza, peste 500 de oameni au ieșit in strada la Ploiești, pentru a-și striga nemulțumirile. Oamenii au infruntat ploaia torențiala și au marșaluit cațiva kilometri pentru a striga ”Hoții” sub ferestrele Prefecturii…

- Un barbat a strans timp de 45 de ani, 15 bidoane de 20 de litri cu monede de un penny gasite sau economisite.Obiceiul lui Otha Anders din Louisiana a inceput din convingerea ca agonisirea fiecarui penny pierdut sau aruncat este un stimulent din partea lui Dumnezeu care ii amintește sa

- In episodul de marti seara din Las Fierbinti, Dumnezeu i-a aparut in vis lui Celentano si i-a cerut scuze pentru ca a uitat de el facandu-i si o promisiune: ca va avea grija sa aiba o viata mai buna. Aparitia Divinitatii l-a determinat pe fierbintean sa faca tot ce-i sta in putere pentru a ramane treaz.

- Ziua de astazi este una cu totul și cu totul deosebita pentru noi, toți creștinii. Inca de la primele ore ale zilei, in toate bisericile rasuna glasurile clericilor care cheama oamenii sa se uneasca in rugaciune pentru a-i praznui pe Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil. Și, odata cu ei, toate cetele…

- Luni dimineața, la troița din fața cimitirului Eternitatea din Roman, a avut loc o slujba de parastas pentru toți cei care, sub o forma sau alta, au avut de suferit pentru ideile lor, dar și pentru ca au marturisit credința ortodoxa și valorile creștinești in perioada regimului totalitar comunist. Cu…

- "Legile privind achizitiile si contractul - sunt trei propuneri - sunt gata de a fi trimise direct la Parlament pentru celeritate, sa nu mai treaca o luna, doua prin circuitul de avizare de la Guvern, apoi dezbaterea publica si ajung si la Parlament. Legea PPP, daca da Dumnezeu si avem avizele pana…

- Interpretul Aurel Seran a murit duminica la varsta de 63 de ani. Cunoscut artist a suferit un infarct miocardic la primele ore ale diminetii si, din pacate, el nu a mai putut fi salvat. Vestea trista a fost data de primarul Ineului, Calin Abrudan. "Astazi s-a stins una dintre cele mai cunoscute…

- Maria Gavril, preoteasa cara a suferit care a suferit multiple traumatisme intr-un accident rutier petrecut in urma cu cateva saptamani, in care i-au murit sotul si doua fetite, a parasit sectia de Terapie Intensiva. Femeia a tinut sa le multumeasca medicilor si tuturor celor care au ajutat-o sa ramana…

- Interceptarile din dosarul polițistului BCCO Vasile Militaru, suspectat de DIICOT de favorizarea unuia dintre membrii din „clanul maneliștilor” releva indicațiile ofițerului catre barbatul care se temea ca va fi „calcat” de procurorii de la crima organizata. Dintr-o discuție dintre cei doi se poate…

- Ponta, la doi ani de la tragedia din Colectiv . Fostul premier, care a demisionat din funcție, in urma incendiului care a luat viața a 65 de tineri, a marturisit, intr-o postare pe Facebook, ca traiește, ca tata, o teama cumplita in fiecare seara in care fiul sau merge in Centrul Vechi. ”Suntem toți…

- Raspunsul pe care l-a dat un roman care muncește in Marea Britanie patronului sau a ajuns viral pe internet. Valentin Stoian a povestit pe Facebook ce s-a intamplat atunci cand a fost intrebat de angajatorul sau care este diferența dintre romani și englezi. Romanul nu a ezitat sa iși expuna sincer punctul…

- Exista o singura realitate. Aceasta este experienta lui Tot Ce Exista experienta unei stari in care ne am unit constienta cu energia pura a Fortei lui Dumnezeu care impregneaza si creeaza totul. Este o stare de abandonare a Eu lui si a sentimentelor de separare si limitare. Este o stare de A FI vasta,…

- Actorii deplang disparitia „marii doamne a teatrului romanesc”. Iata ce spun acestia. Florin Calinescu „Romani, a murit OLGA TUDORACHE…! O ARTISTA cat pamantul asta! Profesoara mea, mama mea!” Tamara Buciuceanu ”Vreau sa spun ca a disparut o mare artista a teatrului romanesc. In acest moment greu și…

- Actrița Olga Tudorache, unul dintre numele mari ale teatrului romanesc, a murit in noaptea de marti spre miercuri, la Spitalul Elias din Capitala, unde era internata din 9 octombrie. Actrița avea 88 de ani. Informatia a fost anuntata pe Facebook de actorul Florin Calinescu si de medicul Monica Pop.…