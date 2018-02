Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat din judetul Bacau a incercat sa se sinucida si a pus mana pe pistol, l-a indreptat spre cap si a tras. Din fericire, el a supravietuit, iar multi vorbesc acum despre producerea unui miracol in acest caz. Potrivit medicilor, el s-a impuscat sub barba, iar glontul i s-a oprit in crestet. Dupa…

- Prolificul producator de muzica si film Quincy Jones, in varsta de 84 de ani, a acordat un interviu savuros in care declara ca, in ciuda varstei inaintate, are peste 20 de iubite mult mai tinere decat el, dezvaluie motivul pentru care a refuzat o intalnire cu Marilyn Monroe si o critica in termeni duri…

- Maxi Oliva a fost la un acord distanta de a parasi pe Dinamo si a se intoarce in patria natala, la Newell's Old Boys. Doar ca fundasul stanga argentinian a fost blocat tocmai de conationalii lui! Mai exact, federatia din tara natala a refuzat sa inregistreze un contract semnat prin fax, iar afacerea…

- Furculita este unul dintre primele lucruri pe care le punem pe masa atunci cand ne pregatim sa mancam. Nu ne imaginam viata fara ea, mai ales ca in cultura noastra mancatul cu mana este considerat un gest de proasta crestere. Totusi,...

- Atacantul adus de "U" sa umple cu goluri portile adverse: "Hagi m-a sfatuit sa vin" Noul atacant al "Șepcilor roșii", Cristi Ene, vine de la Viitorul si are trei titluri de campion național cu juniorii Academiei Gheorghe Hagi și o participarea in UEFA Youth League. Site-ul oficial al FC…

- Brian si Maria Schulz sunt doi tineri din New Jersey, care au fost nevoiti sa isi uneasca destinele intr-o baie. Pe durata evenimentului, mama mirelului a inceput sa aiba probleme de respiratie, iar o persoana a insotit-o la baie, unde i-a pus o masca de oxigen. A

- Serban Raducu, jandarmul care a fost filmat in momentul in care lovea un protestatar sambata, in Piata Universitatii beneficiaza de un salariu foarte bun in cadrul Jandarmeriei, avand in vedere faptul ca deține o funcție importanta.

- Simona Gherghe este una dintre cele mai indragite prezentatoare TV de la postul de televiziune Antena 1, de mai mulți ani fiind gazda emisiunii “Acces Direct”, insa puțini știu ca aceasta și-a dorit, de fapt, sa faca parte din Pro TV, trustul concurent. Simona Gherghe a dezvaluit ca la inceputul carierei…

- Migdalele au un conținut bogat de zinc, Omega 3, vitamina E, magneziu, calciu și alți compuși benefici. Exista mai multe motive pentru care sa incluzi migdalele în dieta. Înainte de a fi consumate, ține migdalele în apa, vreo 8-10 ore.

- Vicepresedintele PSD Ecaterina Andronescu s-a aflat printre propunerile de premier al PSD facute marți în CExN, însa fostul ministru a dezvaluit, la Antena 3, motivele pentru care a renunțat la aceasta nominalizare, deși o ”motiva”. ”M-a propus organizația de…

- Atacantul brazilian Eric de Oliveira, 32 de ani, a ajuns astazi in Qatar, acolo unde va juca la Al-Markhiya Sports Club, locul 11 din 12, cu 8 puncte in 12 etape. Eric n-a facut deplasarea cu lotul constantenilor, asa cum a anuntat GSP.RO ieri dimineata. ...

- Jandarmi maramureseni s-au confruntat cu numeroase solicitari in ultimele 24 de ore. Acestia au aplicat numeroase sanctiuni pentru incalcarea legii. Cersetorii care au impanzit orasul in ultima perioada au fost ridicati de jandarmi . Pentru ca avea domiciliul in alte judete, acestia au fost trimisi…

- Dat ca si transferat la Sparta Praga, Nicusor Stanciu (24 de ani) se afla tot in cantonamentul campioanei Belgiei, Anderlecht Bruxelles. Spynews.ro a aflat ce anume sta in calea trecerii internationalului roman la echipa din Cehia.

- O femeie, mama a șase copii, a mințit ca are nevoie de peste 170.000 de lire sterline fiindca baiatul ei cel mic ar fi suferit de fibroza chistica incurabila. Rebecca Walker a fost condamnata la 21 de luni de închisoare pentru ca a mințit pentru a primi banii respectivi din partea…

- Scandal intr-o aeronava! Totul a inceput dupa ce mai multe persoane s-au luat la bataie intr-un avion, iar aeronava a fost intoarsa de pe pista aeroportului. Totul s-a intamplat in cursa Lisabona-Bucuresti, un martor povestind ce s-a intamplat și cand a pornit disputa.

- Raul Rusescu (29 de ani) e intr-o situație extrem de delicata la Osmanlispor. Deși mai are contract 6 luni cu formația din Turcia, Rusescu n-a mai prins un minut de la inceputul sezonului. Clubul tot inceara sa scape de atacantul roman, insa acesta nu vrea sa plece din Turcia in condițiile impuse de…

- Declinul functiilor pulmonare poate fi impiedicat prin dieta alimentara bogata in rosii si fructe, in special mere, sugereaza un nou studiu efectuat de oamenii de stiinta de la Universitatea Johns Hopkins, din Baltimore.

- In urma cu 36 de ani, un american se afla in Romania, atunci cand a nimerit la nunta a doi romani. Nu numai ca a nimerit, americanul a fost invitat de miri la ceremonie. Barbatul strain era singurul de la nunta care avea un aparat fotografic. Așa ca le-a facut proaspat insurațeilor o fotografie pe care…

- Un judecator de instrucție din Egipt a ordonat ca o solista sa fie inchisa timp de 15 zile, in așteptarea unor audieri suplimentarea, in cazul unor acuzații de instigare la depravare intr-un videoclip, arata presa locala.

- In timpul audierii in cazul crimei petrecute intr-un bloc din municipiul Arad, procurorii Parchetului de pe langa Tribunalul Arad au obtinut marturisirea suspectului, fostul ginere al victimei, care si-a pus fapta pe seama faptului ca era baut. Conform relatarilor pe care le-a facut in fata anchetatorilor,…

- Atacantul albaiulian Gicu Grozav a anuntat ca a refuzat ofertele venite din Romania, de la CFR Cluj si FCSB, preferand sa joace in continuare in strainatate. „Nu ma intorc in Romania”, a fost mesajul transmis lui Gigi Becali de fotbalistul lansat in fotbal de Unirea Alba Iulia, echipa din orasul sau…

- George Țucudean e aproape ințeles cu CFR Cluj, unde antrenor e drasticul Dan Petrescu. Atacantul nu e tocmai liniștit, el fiind in mijlocul unui scandal in acest sezon. Episodul a fost descris chiar de Gica Hagi intr-un interviu exclusiv in Gazeta Sporturilor. "Regele" a recunoscut ca a intampinat greutați…

- In urma cu o luna crimele lui au șocat o țara intreaga. Satmareanul Razvan Rentea și ucis bunica, tatal și mama cu sange rece din cauza unei dispute financiare. El a fost arestat preventiv dupa imormantarea victimelor sale, polițiștii saltandu-l imediat dupa ce s-a terminat slujba de la biserica. Acum…

- Pus pe lista de transferuri de șefii clubului turc Osmanlispor, Raul Rusescu (29 de ani) nu reușește sa-și gaseasca un angajament. Atacantul a sperat intr-o intoarcere in Liga I, insa nici CFR Cluj, nici FCSB, echipe despre care s-a spus ca l-ar vrea, nu au inaintat vreo oferta.

- Comisia Electorala Centrala din Rusia a refuzat sa il inregistreze pe Alexei Navalinii drept candidat la prezidențiale. Motivul este necorespunderea candidaturii sale cu cerințele legilor federale ale țarii. Potrivit unui membru al CEC-ului, Navalinii a fost condamnat la cinci ani cu probațiune, de…

- Acest aspect nu trebuie sa te ingrijoreze....insa ce ne facem cand scaderea tensiunii intervine brusc, fara sa-i stim cauzele.... Printre simptomele tensiunii scazute amintim: ameteli, tulburari de echilibru, transpiratii excesive, senzatie de lesin, scaderea cantitatii de urina, dureri in…

- Kim Jong-Un ar fi ordonat executarea șefului poligonului de teste nucleare din Coreea de Nord. Decizia luata de liderul de la Phenian ar fi fost luata in urma intarzierilor pentru cel de-al șaselea test nuclear al țarii.Testul nuclear pe care Coreea de Nord l-a efectuat in luna septembrie…

- Liviu Teodorescu a avut un an plin, cu multe concerte, interviuri și evenimente, dar a facut fața cu brio și are mai mulți fani ca oricand. Nu este de mirare ca a primit și inca mai primește oferte pentru zilele de Sarbatoare. Foarte mulți l-ar vrea pe scena in seara de Ajun sau in zilele de Craciun,…

- Ion Tiriac a avut pretentii considerate exagerate, potrivit Ubitennis. "Tiriac i-a contactat pe cei de la adidas si a cerut termeni mult mai profitabili pentru prelungirea contractului. Totusi, adidas a oferit mult mai putin decat se astepta in echipa romancei. Asa ca au testat piata fara…

- Anul 2017 a fost un an plin de reușite pentru campioana noastra. Simona Halep a reușit performanța carierei sale, a devenit numarul unu in lume, deși nu a caștigat vreun titlu de Grand Slam.Mai mult de atat, jucatoarea a primit și premiul 'Favorita Fanilor in 2017', reușind s-o detroneze in…

- Scriitorul Claude Simon, laureat al premiului Nobel pentru literatura in 1985, ar mai putea fi publicat astazi in Franta? Nu, au raspuns in jur de 20 de edituri care au refuzat un text al maestrului Noului roman care le-a fost trimis de un admirator al scriitorului francez, relateaza AFP."Discutam…

- S-a aflat motivul pentru care Magdalena Serban, femeia care a impins-o in fața metroului pe Alina Ciucu, o tanara de 25 de ani si a incercat sa omoare o alta tanara in acelasi fel. Potrivit anchetatorilor, in timp ce se afla in Spania, a fost exploatata de o femeie care are trasaturi…

- Cunoscuta cantareata si celebra actrita turca din Istanbul, Zuhal Olcay, a fost trimisa in judecata de un tribunal din Istanbul cu acuzatia de a fi insultat pe presedintele Recep Tayyip Erdogan in timpul unui concert.

- Un barbat din județul Suceava, și-a omorât mama cu sânge rece. Motivul uluitor pentru care a fost în stare de o asemenea atrocitate ar fi ca acesta o considera vinovata pentru divorțul sau. Individul a fost prezentat Tribunalului Suceava cu propunere de arestare preventiva…

- Singurul lucru de care ai nevoie este o pereche de sosete din bumbac, de lana si apa. Apoi, lasa-ti corpul sa-si faca toata magia. Dupa ce iti vei pune sosetele, te vei putea culca linistit si vei adormi garantat, potrivit bzi.ro. In timp ce vei visa lucruri dulci, picioarele tale vor ramane…

- Stii ca hidratarea este cheia unei sanatati de otel. Corpul uman este compus din pest 60% apa, iar fluidele sunt eliminate in fiecare secunda prin transpiratie, respiratie si urinare. De aceea este indicat sa consumi cel putin 8 pahare de apa pe zi.

- TAROM isi lasa, din nou, pasagerii in aeroport. De data aceasta, in cel din Paris. Este vorba despre 13 persoane care, desi aveau bilete, nu au avut locuri in avionul care a ajuns, luni dupa-amiaza, in Bucuresti. Explicatia primita de pasageri a fost ca, din cauza problemelor tehnice, cursa a fost…

- Leo Messi, 30 de ani, a semnat recent noul contrac cu Barcelona, formație la care va juca pana in 2021. Presa din Spania dezvaluie ca dupa semnarea noului contract, atacantul argentinian va redeveni cel mai bine platit fotbalist din lume. Messi va incasa un salariu 35 de milioane de euro pe an, net,…

- Jurnalistul Catalin Tolontan face publice noi detalii referitoarea la despre situația de la Spitalul Sf. Pantelimon din Capitala unde a trebuit se inchida Secția de ginecologie in noaptea de 1 decembrie din cauza lipsei de medicamente. In aceeași secție, s-au aplicat proceduri demne de Evul Mediu. Unei…

- In ochii guvernului iranian, Alireza Karimi Machiani a procedat bine. Chiar foarte bine. De ce? Pentru ca acest tanar luptator s-a lasat batut de adversarul sau la Campionatele mondiale de lupte U23.

- Chiar daca a fost in sala atunci cand Stela Popescu a avut ultima apariție pe scena inainte sa iși dea ultima suflare, Andreea Marin a ales sa plece in vacanța și sa rateze imormantarea actriței.

- Constantin Budescu nu va juca in urmatoarea partida a celor de la FCSB din Europa League, cu Lugano, pe 7 decembrie, din cauza cumului de cartonașe galbene. Helmuth Duckadam, președintele de imagine al roș-albaștrilor, a dezvaluit insa ca Budescu a luat galben dintr-un motiv incredibil: arbitrul nu…

- Ioan Neculaie a fost condamnat la inchisoare cu executare dupa ce a tras cu arma in cauciucurile mașinii sale ramase in pana. Fostul patron de la FC Brașov e ultimul om de fotbal condamnat la inchisoare cu executare. Ioan Neculaie va petrecere urmatorii 2 ani dupa gratii din cauza nerespectarii regimului…

- Ce s-a intamplat cu mașina data de club lui Miriuța? Roș-albii au incheiat barterul cu dealerul auto, au "uitat" sa returneze vehiculele, așa ca reprezentanții companiei iși recupereaza mașinile cum pot. La Dinamo s-au nimerit toate in aceasta perioada. Performanțele negative pe plan sportiv au dinamitat…

- Doi romani au ingrozit intreaga Franta cu faptele lor abominabile. Ei au sechestrat si torturat cinci copii, dar si pe mama acestora. Minorii au varste cuprinse intre cinci si 11 ani si locuiau cu mama lor in Besancon, un oras din estul Frantei.

- O tanara de 28 de ani din Egipt a cerut divortul la doar doua saptamani dupa ce s-a casatorit cu sotul ei in varsta de 30 de ani. Motivul? Acesta face toate treburile in casa si nu o lasa sa miste obiectele aranjate de el. Cearta finala a pornit de la un televizor inteligent, pe care femeia il dorea…

- Exista o serie de superstitii legate de plantarea brazilor în curtea casei si toate arata ca nu este deloc bine sa faci acest lucru. De ce bradul plantat în gradina aduce mare ghinion? Afla din materialul urmator!

- Kenneth Bae – Bae Jun ho pe numele lui sud-coreean – a fost inchis timp de doi ani intr-o colonie de munca forțata din Coreea de Nord, intre 2012 și 2014. Motivul arestarii? O rugaciune, scrie digi24.ro.