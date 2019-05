Raul Petrescu si Cristi Toader, invitati la emisiunea "Cu ochii pe tine" - Prahova TV

Stiri pe aceeasi tema

- Salina Slanic, din statiunea cu acelasi nume din Prahova, detine cateva superlative speciale: este cea mai mare din Europa ca dimensiuni, volumul de sare excavata fiind de 2,9 milioane de metri cubi, si detine cel mai pur aer de pe planeta, lipsit aproape total de radiatii si poluare Aflata la aproximativ…

- Politistii au efectuat, miercuri, sase perchezitii in Bucuresti si in judetele Ilfov si Prahova pentru destructurarea unei grupari specializate in contrabanda cu tigari, potrivit Inspectoratului de Poliție Județean Ilfov. Politistii au oprit o autoutilitara in Capitala, condusa de un membru al gruparii,…

- O profesoara s a sinucis aruncandu se in gol de la etajul unui bloc din Ploiesti. Femeia preda la un colegiu de prestigiu din oras, scrie Romania TV. O femeie a cazut de la etajul 6 al unui bloc de pe strada Veniamin Costache din Ploiesti. Potrivit SAJ Prahova, femeia are varsta de aproximativ 39 de…

- Directorul RASP Ploiesti si fostul sef al Politiei Locale, Cristinel Toader, sunt invitatii din aceasta saptamana ai realizatorului Cristi Mateescu, in emisiunea Cu ochii pe tine, difuzata pe Prahova TV. Se vor aborda atat subiecte de interes local, prin prisma activitatii RASP, cat si subiectul…

- Polițiștii au descins, marți, la mai multe adrese din București, Ilfov și Prahova, la companii care produc produse dezinfectante care ajung in spitale. Perchezițiile sunt efectuate in urma unei sesizari depuse de Ministerul Sanatații, a anunțat Sorina Pintea, care a mai precizat ca produsele dezinfectante…

- Un accident de circulatie s-a produs astazi, in jurul orei 9, pe strada Al. Vlahuta din Ploiesti, in zona stadionului "Ilie Oana". Potrivit IJP Prahova, doua autoturisme au intrat in coliziune pe strada Vlahuta, insa momentan nu se cunoaste cauza producerii accidentului. La fata locului s-au…

- Ionuț Razvan Rohat, tanarul in varsta de 18 ani disparut marți de la domiciliu, a fost depistat pe raza județului Ialomița. Din primele cercetari ale Poliției, tanarul nu a fost victima vreunei infracțiuni, acesta fiind descoperit la domiciliul bunicilor sai. Tanarul este elev in clasa a XII-a la Liceul…

- Luiza Radulescu Pintilie Traim pe repede inainte si tot ceea ce ni se pare ca am putea castiga in viteza cu care ne ducem existenta in spectacolul vietii in care cu totii suntem actori tare ma tem ca de fapt pierdem in profunzime. De aceea cred tot mai mult in indemnul pe care l-a trimis catre noi,…