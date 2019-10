raul cristian petrescu anaf, carmen elena tatu anaf, florin ursu anaf, dancila decizii schimbare conducere anaf

Stiri pe aceeasi tema

- Misiunile diplomatice ale Romaniei vor trebui sa-i identifice pe toți romanii stabiliți in strainatate, astfel incat ANAF sa-i poata inregistra in Spațiul Privat Virtual, prin care sa le urmareasca rezidența fiscala și sa le comunice daca au taxe de platit in țara, anunța Guvernul Dancila printr-un…

- In Monitorul Oficial de marti a fost publicat OpANAF nr. 2089/2019 pentru modificarea Procedurii privind emiterea si comunicarea unor acte administrative si de executare pentru debitorii care inregistreaza obligatii fiscale restante sub o anumita limita, aprobata prin ordinul presedintelui Agentiei…

- Fiscul nu va mai pune popriri pe conturile persoanelor fizice care au datorii sub 2.000 de lei. Ordinul presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala (ANAF) privind modificarea plafoanelor a fost publicat marti in Monitorul Oficial. Se infiinteaza, de asemenea, si sistemul e-Popriri, potrivit…

- Avand in vedere faptul ca ziua de joi, 15 august 2019 , este declarata zi libera nelucratoare, conform prevederilor art.139 alin.(1) din Legea nr.53/2003 – Codul muncii, republicata, cu modificarile și completarile ulterioare, iar prin Hotararea Guvernului nr. 557/2019 privind stabilirea zilei…

- Amnistia fiscala este un act normativ potential generator de controverse intre contribuabili si autoritati, si care realizeaza o discriminare evidenta fata de persoanele juridice, sustine Mihaela Mitroi, partener, Asistenta Fiscala si Juridica, EY Romania. "Mult asteptatul proiect de amnistie…

- Haos total in vamile din Romania. Sistemul IT al Directiei Generale a Vamilor, parte a Agentiei Nationale de Administrare Fiscala (ANAF), a picat, iar angajații au fost nevoiți sa se intoarca la pix și hirtie. Se noteaza totul de mana, ceea ce a dus la prelungirea timpilor de așteptare in vami. Daca…

- Ieri, politistii Biroului de Investigatii Criminale Gherla au identificat si retinut un barbat de 49 de ani, din municipiul Gherla, pe numele caruia magistratii Judecatoriei Gherla au emis un mandat de arestare preventiva pentru o perioada de 30 de zile. Barbatul este cercetat sub aspectul comiterii…

- Operatorii economice care vand produse sau servicii prin intermediul automatelor cor avea obligatia de a le echipa cu case de marcat pana la sfarsitul acestui an. Aceste modificari au fost prevazute in proiect de Lege pentru abrogarea alin.(1), (2) si (4) ale art.40 din Ordonanta Guvernului nr.27/2011…