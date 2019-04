Stiri pe aceeasi tema

- Liderul Adunarii Naționale, Juan Guaido, a fost deposedat de imunitatea sa marți de catre corpul legislativ, loial președintelui Nicolas Maduro. Aceasta acțiune deschide calea catre procesul de condamnare al liderului și catre potențialul sau arest pentru presupuse acte de violare a Constituției, potrivit…

- Prințul Charles și soția sa, Camilla, au aterizat la Havana duminica pentru prima calatorie oficiala a familiei regale britanice catre Cuba condusa de comuniști, chiar în timp ce aliatul de top al Marii Britanii, SUA, cauta sa izoleze națiunea insulara, scrie Reuters.În timpul vizitei…

- Guvernul cubanez supune duminica unui referendum Constitutia tarii, sperand sa obtina astfel un plebiscit in favoarea socialismului, in timp ce cel mai apropiat aliat al sau, Venezuela, se afla in haos, relateaza AFP, potrivit news.ro.Citește și: EXCLUSIV Lovitura de teatru in privința pensiilor…

- Printul Charles va face o vizita oficiala in Cuba, in luna martie a acestui an, alaturi de soția sa, Camilla. Este prima a unui membru al familiei regale britanice in aceasta tara si ilustreaza "relatiile bilaterale in crestere" in cele doua state, a anuntat biroul sau de presa. Cei doi se vor afla…

- Deputatul PSD Nicolae Bacalbașa a declarat, miercuri, pentru ȘTIRIPESURSE.RO, intrebat despre situația de la ministerul Dezvoltarii, acolo unde președintele Klaus Iohannis a refuzat in mod repetat numirea Liei Olguța Vasilescu, ca din momentul in care Constituția nu se mai respecta, atunci se pornește…

- Adunarea Nationala intrunita la Weimar pentru a scrie prima constitutie democratica a Germaniei, in urma cu 100 de ani, a marcat un punct de cotitura in istoria tarii, a declarat presedintele Frank-Walter Steinmeier, cu ocazia unei ceremonii desfasurate miercuri, relateaza dpa. 'Pentru…

- Moscova crede ca doar convorbirile directe dintre guvern si opozitie in Venezuela pot deschide calea unei solutionari a crizei din tara latinoamericana, a afirmat marti la Dusanbe (Tadjikistan) ministrul rus de externe Serghei Lavrov, citat de agentia Xinhua, potrivit Agerpres. ''Altfel, va…

- Vicepresedintele american Mike Pence a discutat marti la telefon cu presedintele Parlamentului venezuelean Juan Guaido, arestat pentru scurt timp duminica în tara sa, si a subliniat "leadership-ul sau curajos", au indicat într-un comunicat serviciile vicepresedintelui american,…