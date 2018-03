Stiri pe aceeasi tema

- Slovenia a transmis Comisiei Europene o scrisoare despre disputa ei privind delimitarea frontierei cu Croatia vecina, a confirmat vineri executivul comunitar, fiind initiat astfel procesul aducerii acestui diferend in fata Curtii de Justitie a Uniunii Europene (CJUE), transmite agentia DPA.Guvernul…

- Maria Aldea a reprezentat-o in instanta pe fiica a doi soti care au murit in urma accidentului produs de Claudiu Pasnicu. Avocata considera ca inculpatul nu a fost judecat drept, primind o pedeapsa prea dura, raportat la prevederile legii.

- Nikolas Cruz, in varsta de 19 ani, a recunoscut in fata anchetatorilor ca i-a ucis pe 17 dintre colegii lui si ca a premeditat atacul criminal de la Liceul Margery Stoneman Douglas din Parkland, Florida. Acesta este cel mai ucigas atac dintre cele de pana acum care au vizat institutii de invatamant,…

- Nikolas Cruz, 19 ani, urmeaza sa se prezinte miercuri in fata instantei pentru a fi pus oficial sub acuzare. El este acuzat de 17 crime cu premeditare.Avocatii sai au facut cunoscut ca va accepta sa pledeze vinovat contra garantiei ca nu va fi executat. O negociere a pedepsei ramane teoretic…

- Tragedie in aceasta dimineata in Medgidia. O femeie de 51 de ani s-a aruncat de pe podul rutier, in Canalul Dunare - Marea Neagra. Gestul i-a fost fatal: desi cand a fost scoasa din apa mai era in viata, nu a mai trait decat pentru foarte puțin timp. Apropiatii ei spun ca a recurs la acest gest cumplit…

- Batman: The Enemy Within Episode 5 – Same Stitch va sosi pe PlayStation 4, PC, Xbox One și platformele mobile din 27 martie, a anunțat Warner Bros. Interactive Entertainment. In acest ultim episod, jucatorii vor avea de-a face cu doi posibili Jokers; unul care se apropie de clasicul…

- Marele om politic, fauritor al Romaniei Mari, Ion I.C. Bratianu, a fost inginer, in poduri si sosele. A fost indrumat spre aceasta meserie de catre tatal sau, venerabilul Ion Bratianu, care i-ar fi spus: „Fa-te inginer. Avocatii mi-au mancat viata”.

- Floarea de colt, (leontopodium alpinum, dupa denumirea sa stiintifica) este cunoscuta in Elvetia, Austria sau Germania, unde este un simbol national, ca Edelweiss, nume compus din „edel“, aristocratic, si „weiss“, alb, scrie Wikipedia. La romani are mai multe denumiri, ca floarea reginei,…

- Simona Halep a jucat tenis de masa cu Darren Cahill la sediul noul sponsor. Simona și antrenorul australian s-au reunit in SUA dupa aventura australiana incheiata cu acea finala contra Carolinei Wozniacki. Inainte de a incepe antrenamentele pentru Indian Wells, cei doi au facut o vizita de lucru la…

- Verdictul pe care judecatorii il vor pronunta luna aceasta in dosarul lui Victor Ponta il intereseaza in mod direct si pe Dumitru Cristea, fost director general al Complexului Energetic Turceni, inculpat si el in dosarul...

- Au aparut noi informatii despre studentul libian care si-a ucis iubita, pe pisica acesteia, dar si un vecin. Tanarul are 24 de ani este fiul unui oficial din Ambasada Libiei la Bucuresti, care ar urma sa-si incheie mandatul, potrivit Observator.tv.

- Vremea se raceste din cauza unui anticiclon venit din Balcani. Potrivit sefului Centrului Prognoze Meteorologice al Serviciului Hidrometeorologic de Stat, Ghenadie Rosca, anticiclonul va aduce aer rece polar si va influenta intreg teritoriul Europei, transmite IPN.

- Condamnarea fraților Becali și a judecatoarei Geanina Terceanu a reprezentat șocul zilei, marți! Decizia a fost comentata și de Miron Cozma, care a spus despre condamnarea fraților Becali ca "au luat atat din cauza judecatoarei".In dosarul ”Mita pentru judecatoare”, Ioan Becali a primit o…

- Antonio Tajani, presedintele Parlamentului European, a declarat, marti, dupa intalnirea cu premierul Viorica Dancila, ca a cerut Guvernului roman sa continue consolidarea statului de drept și lupta impotriva coruptiei. Antonio Tajani i-a spus Vioricai Dancila ”Bun venit acasa!”, avand in vedere ca ea…

- Fostul premier Victor Ponta s-a prezentat, vineri, la Directia Nationala Anticoruptie. El a fost chemat pentru a fi audiat in dosarul Tel Drum. Ponta a fost supus la intrebari chiar de catre avocații lui Liviu Dragnea. Vineri seara, la B1 TV, Ponta a relatat cum au decurs discuțiile de la DNA.”Avocații…

- Dupa ce CANCAN.ro, site-ul nr. 1 din Romania , v-a dezvaluit, in exclusivitate, anul trecut, ca Spitalul Fundeni este acuzat de rudele unor pacienti morti ca a ascuns cauza reala a unor decese - care ar fi avut loc din pricina infectiilor contractate in unitatea medicala, nu din cauzele trecute, oficial,…

- Mara Calista, singurul deputat liberal in Teleorman, a vorbit, la Adevarul Live, despre raspunsurile CCR la sesizarile PNL pe legile Justitiei, motiunea simpla depusa impotriva ministrului Muncii, dar si despre relatia cu USR.

- Condamnarea de doi ani cu suspendare a lui Liviu Dragnea din dosarul „Referendumului” ar putea fi anulata dupa ce Curtea Constitusionala a Romaniei a hotarat ca sunt neconstitutionale o serie de prevederi din Legea nr.304/2004 privind organizarea judiciara. Potrivit CCR, „este lipsita de efecte juridice…

- Presedintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, a spus sambata ca Darius Valcov, consilier de stat al premierului Viorica Dancila, condamnat joi de instanta suprema la opt ani de inchisoare cu executare, are, pana la condamnarea definitiva, "aceleasi drepturi ca oricare alt cetatean", transmite News.ro.

- Presedintele Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, a declarat vineri, ironic, ca Darius Valcov "trebuie omorat azi, acum", dupa ce a fost condamnat in prima instanta la 8 ani de inchisoare, informeaza Agerpres.

- Parlamentul de la Chisinau a respins joi, 8 februarie, propunerea fractiunii socialistilor de condamnare a unionismului. „Proiectul de hotarare pentru aprobarea declaratiei Parlamentului Republicii Moldova pentru condamnarea actiunilor cu caracter unionist de subminare si lichidare a statalitatii Republicii…

- Anul 2025 pentru eventuala aderare a Serbiei si Muntenegrului la Uniunea Europeana este o data orientativa, nu un orizont clar, a declarat, marti, presedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, care a adaugat ca cele doua state nu respecta in prezent criteriile de aderare, scrie Agerpres. "Este…

- Mai multi avocati ai lui Donald Trump l-au sfatuit sa nu accepte sa fie interogat in ancheta procurorului special Robert Mueller cu privire la o posibila complicitate intre Moscova si echipa sa de campanie in vederea influentarii alegerilor din 2016, dezvaluie The New York Times, scrie Reuters, conform…

- Mai multi avocati ai lui Donald Trump l-au sfatuit sa nu accepte sa fie interogat in ancheta procurorului special Robert Mueller cu privire la o posibila complicitate intre Moscova si echipa sa de campanie in vederea influentarii alegerilor din 2016, dezvaluie The New York Times, scrie Reuters. Avocatii…

- El și-a urmarit nevasta prin intermediul telefonului mobil al acesteia și a aflat ca aceasta se indrepta catre o destinație necunoscuta, scrie huff.ro. Barbatul a vazut cum soția sa, pe nume Nancy (38 de ani), a intrat intr-o casa pe care nu o știa, apoi a așteptat cateva minute și a intrat și el.…

- Aflat pe finalul intelegerii cu FCSB, portughezul Filipe Teixeira continua sa fie unul dintre cei mai buni oameni din lotul lui Nicolae Dica. In varsta de 37 de ani, Teixeira a fost om de baza in ultimele amicale ale vicecampioanei, in ciuda faptului ca a jucat mijlocas ofensiv stanga, o pozitie…

- La invitatia Justice Resource Center si Fundatiei Olanda - Romania, in perioada 21-27 ianuarie 2018, opt elevi ai Colegiului National Pedagogic ”Carol I” - Campulung (Arges) au reprezentat Romania la concursul International Moot Court organizat la Haga. Competitia, la care au luat parte tineri din 14…

- Armata egipteana l-a acuzat marti pe generalul in retragere Sami Anan ca si-a anuntat candidatura la alegerile prezidentiale in mod ilegal si ca a comis ''crime'', potrivit unei inregistrari video postate pe pagina sa oficiala pe Facebook, relateaza AFP. Generalul Anan,…

- Un nou termen din dosarul ”Mita pentru judecatoare”. In ce ipostaze au aparut Ioan Becali și Cristi Borcea la Inalta Curte. Marți, la ICCJ a avut loc loc un nou termen. Inculpati sunt Cristi Borcea, frații Giovani și Victor Becali pentru dare de mita, precum si fosta judecatoare Geanina Terceanu, pentru…

- Cele mai fascinante sunt micile iesiri in decorul narativ, minunate imagini cu care suntem deja familiarizati din filmele sale: povestile nebunesti din Balcani, personajele sentimentale, uneori grotesti, insa debordand de viata. Romanul reprezinta debutul literar al celebrului regizor sarb Emil Kusturica,…

- Anchetatorii cred ca cei care au spart vitrinele cu topoare ca sa fure podoabe fac parte dintr-o banda periculoasa de hoti veniti din Balcani. In ciuda faptului ca isi spun Panterele Roz, au devenit cat se poate de temuti in toata lumea. Plini de curaj si foarte agresivi, au dat zeci de spargeri rasunatoare…

- Nascut pe 9 octombrie 1967, Gica Popescu este unul din cei mai importanti jucatori pe care i-a dat fotbalul romanesc. Cu o viata exemplara din punct de vedere sportiv (a fost chiar si capitanul Barcelonei la un moment dat), pe plan personal Popescu a platit tribut prieteniei toxice cu fratii impresari…

- Avocații, notarii, contabilii, ziariștii, persoanele fizice autorizate și cei care inregistreaza venituri din chirii trebuie sa depuna, pana in data de 31 ianuarie 2018, formularul 600. Practic, sunt vizate toate profesiile liberale. Sunt colectate datele pentru veniturile obținute in anul 2017, astfel…

- Avocații au avertizat ca parinții care incalca intimitatea copiilor lor prin postarea pe rețele de socializare a imaginilor cu aceștia fara acordul explicit al minorilor ar putea fi amendați cu pana la 39.500 euro. In anumite cazuri, parinții care nu respecta legile care reglementeaza dreptul la viața…

- The pedophilia suspect admitted his guilt, according to the leader of the National Trade Union of Police Officers and Contract Personnel (SNPPC), Dumitru Coarna, who also added that he same man could have committed another similar crime back in 2015. "He was a driver for a service head [namely…

- A murit in inchisoare in Romania, dupa ce a fost extradat din Anglia. Este cazul unui tanar de 33 de ani condamnat pentru furt. Avea probleme grave de sanatate. "El era bolnav psihic, suferea de schizofrenie. A fost condamnat in Anglia pentru furt. A fost extradat in Romania pentru o alta…

- Avocatii lui Donald Trump cer nepublicarea cartii "Fire and Fury: Inside the Trump White House" a lui Michael Wolff, a doua zi dupa ce aparitia unor fragmente a dus la controverse referitoare la presedintele american, relateaza News.ro.

- Sefa diplomatiei Uniunii Europene, Federica Mogherini, a declarat marti ca anul 2018 este crucial pentru statele din Balcani in ceea ce priveste integrarea europeana si aplicarea reformelor, relateaza site-ul agentiei Novinite.

- Otrava inghitita de croatul bosniac Slobodan Praljak, care s-a sinucis in fata judecatorilor Tribunalului Penal International pentru fosta Iugoslavie (TPIY) de la Haga, nu era in niciun caz detectabila, a anuntat duminica TPIY publicand rezultatul unei anchete interne, scrie AFP, citat de Agerpres .…

- "Cele patru crime", fara vreo legatura aparenta intre ele, s-au produs "in nordul, estul si sudul Londrei", a precizat politia londoneza intr-un comunicat.Victimele sunt barbati cu varste de 17, 18 si 20 de ani. Un al cincilea tanar, de asemenea victima a unuia dintre aceste atacuri, a…

- Otrava inghitita de croatul bosniac Slobodan Praljak, care s-a sinucis in fata judecatorilor Tribunalului Penal International pentru fosta Iugoslavie (TPIY) de la Haga, nu era in niciun caz detectabila, a anuntat duminica TPIY publicand rezultatul unei anchete interne, scrie AFP.

- Pe șoseaua Balcani, intersecție cu orașul Durlești și satul Dumbrava a fost instalat un semafor, care funcționeaza incepind cu ziua de astazi. Problema asigurarii securitatii circulatiei rutiere in zona respectiva a fost abordata de mai mult timp, iar la intersectia sos. Balcani cu or. Durlesti si sat.…

- Mii de peruani au participat joi la marsuri de protest in tara impotriva gratierii fostului lider autoritar Alberto Fujimori de catre presedintele in exercitiu, care este implicat intr-un scandal de coruptie, si au cerut noi alegeri generale, informeaza vineri Reuters. Protestele au…

- Azra Basici, fosta membra a fortelor paramilitare croate, a fost gasita vinovata pentru crime comise in timpul razboiului din fosta Iugoslavie, inclusiv pentru torturarea unor civili etnici sarbi. Judecatorul a spus ca Basici a dat dovada de o „deosebita cruzime" fata de cei facuti prizonieri de fortele…

- CANCAN.RO, site-ul nr. 1 din Romania , va prezinta, in exclusivitate, care sunt motivele “fratricidului” dintre Gigi Becali si Victor Piturca. Nu banii pierduti la poker sau sigla Stelei au dus la ruperea relatiei. Fostul selectioner a aflat ca patronul FCSB-ului l-a “turnat” procurorilor in dosarul…

- Peste 5.000 de oameni au protestat in Peru, chiar in timpul sarbatorii de Craciun. Oamenii au vrut sa-și arate nemulțumirea fața de grațierea acordata fostului președinte Alberto Fujimori, care a fost condamnat la 25 de ani de inchisoare pentru corupție și crime impotriva umanitații. Totodata, ei au…

- Baba Vanga, clarvazatoarea supranumita Nostradamus din Balcani, a facut doua predicții ingrijoratoare pentru anul 2018. Predicțiile Babei Vanga sunt renumite in toata lumea dupa ce aceasta a vorbit despre Brexit, atacul terorist din 11 septembrie și apariția gruparii teroriste ISIS cu mult timp inainte…

- Avocații lui Ilan Shor au depus cerere de chemare in judecata a companiei Kroll, la Curtea Suprema din Londra, dupa ce ieri compania a publicat cel de-al doilea raport privind investigația furtului miliardului.