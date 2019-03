Stiri pe aceeasi tema

- Agentia de rating Standard & Poor's (S&P) reconfirma ratingul aferent datoriei guvernamentale a Romaniei la BBB-/A-3 pentru datoria pe termen lung si scurt in moneda locala si valuta, precum si perspectiva stabila, a anunțat Ministerul Finantelor Publice (MFP). "Decizia agenţiei de…

- Eugen Teodorovici, ministrul Finanțelor Publice, susține ca menținerea perspectivei stabile de catre Standard & Poor's confirma realitatea economica actuala a României, scrie Mediafax.Agenția de rating Standard & Poor's a reconfirmat rating-ul aferent datoriei guvernamentale…

- Ordonanta de Urgenta 114/2018 va fi modificata, cu siguranta, iar efectele vor fi in favoarea mediului de afaceri, a crede Florin Jianu, presedintele CNIPMMR, contrazicandu-l astfel pe Darius Valcov, care a spus la Antena 3 ca „efectele vor fi aceleasi”. „O sa vedeti Ordonanta 114 va fi modificata…

- Ministrul Finanțelor Publice, Eugen Teodorovici, a declarat, luni, ca taxa pe activele bancilor va fi modificata, in prezent variantele fiind discutate cu Asociația Romana a Bancilor (ABR).„Va fi semestriala, se va plati anual. Nu (calculate in funcție de ROBOR – n.red.). Haideți ca am și…

- Uniunea Europeana trebuie sa fie pragmatica in discutiile din Parlamentul European privind inghetarea fondurilor UE pentru tarile care incalca statul de drept, intrucat se afla in competitie cu alte puteri ale lumii, care ”nu asteapta chestiuni care li se nazare unora sau altora”, a declarat, marti,…

- Premierul Viorica Dancila a prezentat marti in plenul Parlamentului European, la Strasbourg, prioritatile presedintiei Romaniei la Consiliul Uniunii Europene si a transmis ca, in pofida atasamentului lor foarte puternic fata de Uniune, romanii resimt un tratament inegal fata de Romania. "Sper…

- Durata contractelor de proiectare si executie a lucrarilor este de 35 de luni, din care 5 luni pentru proiectare si 30 de luni pentru executia lucrarilor. Proiectul este finantat prin Programul Operational Regional 2014-2020, Axa prioritara 6 – „Imbunatatirea infrastructurii rutiere de importanta regionala”,…

- ”Premierul Viorica Dancila a transmis astazi presedintelui Romaniei, Klaus Iohannis, propunerile de desemnare a ministrilor interimari pentru portofoliile Transporturilor si Dezvoltarii Regionale, astfel incat sa fie asigurata continuitatea activitatii in cele doua domenii. Ministrul Fondurilor Europene,…