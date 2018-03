Stiri pe aceeasi tema

- Analistii financiari certificati (Certified Financial Analists - CFA) se asteapta ca in 2018 creditele sa se scumpeasca, indicele ROBOR la 3 luni sa urce peste pragul de 3% si inflatia in urmatoarele 12 luni sa se mentina la mai mult de 4%, arata un sondaj publicat marti de CFA Romania. …

- Rata inflatiei a cunoscut in februarie o crestere la un nivel care nu a mai fost atins de aproape cinci ani, ajungand la 4,72%, cel mai mare nivel de dupa iunie 2013. Promisele cresteri salariale nu s-au concretizat in acest an, dupa mutarea contributiilor fiscale in sarcina salariatilor, ci dimpotriva,…

- Tariceanu, despre creșterea inflației: ”Domnul Isarescu spune deseori ca de inflatie nu a murit nimeni”, a spus președintele Senatului, marți, la Parlament, despre ultimele cifre anunțate de Institutul Național de Statistica. „Avand in vedere ca majorarile salariale au fost foarte mari anul trecut,…

- Cresterea economica a Romaniei risca sa fie afectata de lipsa reformelor structurale, constata Comisia Europeana, avertizand ca recentele modificari risca sa submineze independenta justitiei, iar coruptia, persistenta la toate nivelurile, ramane un obstacol pentru activitatile de afaceri.…

- Numarul persoanelor aflate in cautarea unui loc de munca in Germania a scazut in februarie mai mult decat estimau economistii, in timp ce rata somajului s-a mentinut la un nivel minim record, semn ca firmele din cea mai mare economie europeana fac fata incetinirii de pe pietele emergente.…

- Oficiul Federal pentru Munca a anuntat miercuri ca numarul persoanelor aflate in cautarea unui loc de munca a coborat in februarie cu 22.000, pana la cifra ajustata de 2,39 milioane de persoane. Numarul locurilor de munca vacante a atins un nivel record, datele sugerand ca firmele nu reusesc sa gaseasca…

- Dragnea ii scrie lui Isarescu pe tema inflatiei: Vreau sa primesc niste raspunsuri Presedintele Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, a declarat marti ca ii va transmite o scrisoare guvernatorului Bancii Nationale, Mugur Isarescu, pe tema inflatiei, la care asteapta raspunsuri. Întrebat în…

- Liderul PSD Liviu Dragnea a fost intrebat, marti, daca nu este ingrijorat de cresterea inflatiei, el aratand ca ii va transmite o scrisoare pe aceasta tema guvernatorului BNR, Mugur Isarescu, de la care asteapta sa primeasca niste raspunsuri.

- Premierul Viorica Dancila a anuntat luni ca in perioada urmatoare va avea o discutie cu guvernatorul Bancii Nationale, Mugur Isarescu, pe tema cresterii inflatiei, potrivit Agerpres. Si ministrul de Finante a anuntat acelasi lucru, luni.

- Ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici, a declarat luni ca este ingrijorat in legatura cu rata anuala a inflatiei de 4,3%, dar a atras atentia ca nu sunt doar factori interni care au contribuit la cresterea inflatiei, si a spus ca va avea in acest sens o discutie cu guvernatorul Bancii Nationale…

- Doua cifre: crestere economica – 7%, inflatie- 4,1%. Aceeasi inflatie de 4,1% bate si cresterea generala a salariilor cu 4%. Jocul cifrelor poate continua cu devalorizarea leului, cu cresterea preturilor, a dobanzilor la banci, cu taxele majorate la nivel local, cu tot felul de inginerii fiscale menite…

- Prim-ministrul Viorica Dancila a citit pe jumatate datele publicate de Institutul National de Statistica, astfel incat isi asuma cresterea economica, nu si rata anuala a inflatiei, indicator care masoara evolutia preturilor de consum, ajunsa la cel mai inalt nivel din iulie 2013 pana acum.…

- ♦ Analistii: Este o crestere peste potential, iar diferenta va fi mancata de inflatie. Institutul National de Statistica (INS) a publicat ieri datele-semnal ale evolutiei PIB pe 2017, confirmand ca economia a crescut cu 7%, an/an. Fata de trimestrul anterior, economia a crescut in T4…

- Romania, economia europeana cu cel mai puternic ritm de crestere gratie unui consum viguros, neglijeaza investitiile si se pregateste pentru consecinte dificile, avertizeaza analistii, informeaza...

- Analistii financiari se asteapta ca pana la finalul anului euro sa sara de pragul de 4 lei si 76 de bani. Pe de alta parte, de pe plan extern vin informatii ingrijoratoare cu privire la economia Romaniei. Increderea analistilor financiari in economie a crescut in prima luna a acestui an. Chiar si asa,…

- Revenirea economica robusta a Europei, a Germaniei in special, a determinat o crestere neanticipata a productiei industriale in Romania, cu industria prelucratoare pe post de motor – 8,9% avans in 2017. Analistii privesc insa cu rezerva aceasta crestere pentru ca ea este, procentual, insemnata, dar…

- Analistii financiari certificati (Certified Financial Analists - CFA) se asteapta ca in acest an cursul sa treaca pragul de 4,7 lei/euro, indicele ROBOR la 3 luni sa urce spre 3% si ca inflatia in urmatoarele 12 luni sa creasca la 3,7%, arata un sondaj publicat luni de CFA Romania.

- Inflația va ajunge la 3,5% pentru acest an, iar pentru 2019 este prognozata sa atinga o cota de 3,1 , potrivit raportului asupra inflație prezentat de guvernatorul Bancii Naționale a Romaniei, Mugur Isarescu. Prognoza anterioara pentru acest an era de 3,2%, dar efectele a ceea ce s-a intamplat in 2017…

- Cresterea PIB-ului Romaniei este stimulata in principal de consumul privat, ritmul urmand sa incetineasca in 2018 si 2019, conform estimarilor privind perspectivele economice publicate miercuri de Comisia Europeana. - continua -

- CE: Cresterea economiei Romaniei va incetini in 2018 si 2019 Comisia Europeana (CE) estimeaza ca avansul economiei Romaniei va incetini la 4,5% in 2018 si la 4% in 2019, se arata in Previziunile economice intermediare din iarna anului 2018, publicate miercuri de forul comunitar. ''PIB-ul României…

- Anul trecut, ratele de crestere pentru zona euro si pentru UE au depasit estimarile, continuandu-se tranzitia de la redresarea economica la expansiune. CE estimeaza ca economiile din zona euro si din UE au inregistrat un avans de 2,4% in 2017, cel mai rapid ritm de crestere din ultimul deceniu.…

- ♦ Economistii sunt sceptici ca economia mai poate atinge performanta de anul trecut – cu o crestere de 7%, cel mai probabil. Dar ei mai cred ca o crestere economica de 4-5% anul acesta este pe deplin posibila, ceea ce ar fi oricum un succes. Comisia Nationala de Prognoza (CNP) a…

- BNR va modifica probabil miercuri dobanda de politica monetara la 2,25%, ultima miscare de acest tip avand loc pe 8 ianuarie, cand institutia a majorat dobanda de la 1,75% la 2%, apreciaza analistii UniCredit. Tot in ianuarie, Banca Centrala a majorat rata dobanzii pentru facilitatea de…

- Vicepresedintele PNL, Florin Citu lanseaza un scenariu socant, la scurt timp dupa investirea Guvernului Dancila. Citu sustine ca Romania se afla la un pas de o noua criza economica, insa avertizeaza ca inreg contextul este mai dificil decat cel precedent, din 2007-2008. "Cresterea dobanzilor in tarile…

- Economia americana a inregistrat, in trimestrul al patrulea al anului trecut, o crestere sub asteptari, din cauza importurilor care au fost stimulate de majorarea cheltuielilor de consum, arata o estimare preliminara publicata vineri de Departamentul american al Comertului, informeaza Reuters. Potrivit…

- Cresterea tuturor elementelor de cost la nivelul productiei si deprecierea leului vor determina scumpiri cu 6-8% la alimentele de baza, a declarat joi, intr-o conferinta de presa, Dragos Frumosu, presedintele Federatiei Sindicatelor din Industria Alimentara – FSIA, citat de Mediafax. ...

- Economia zonei euro are cel mai bun inceput de an din ultimii aproape 12 ani, aparand si semne ale unei mult-asteptate accelerari a inflatiei, potrivit datelor publicate de compania de cercetare a pietei IHS Markit, relateaza Bloomberg.Indicele referitor la intentiile de achizitii ale managerilor…

- Analistii nu iau in calcul impactul tehnologiei asupra economiei, iar PIB-ul nu reflecta in mod corect cresterea economica deoarece nu au in vedere cresterea accelerata inregistrata de calitatea bunurilor de consum in intreaga lume, explica Jim McCaughan, CEO al Principal Global Investors, un fond de…

- In luna decembrie, activitatea din industrie a cazut puternic. Cresterea s-a oprit si activitatea a intrat in zona de contractie. S-a intamplat la fel ca la sfarsitul anului 2015 si 2016. Daca modelul se pastreaza, in lunile ianuarie si februarie 2018 industria va ramane in faza de contractie, urmand…

- Euro a ajuns la 4,6656 lei pe unitate la cursul oficial al Bancii Naționale a Romaniei (BNR) , in contextul turbulențelor politice care au dus la demisia premierului Mihai Tudose și numirea Vioricai Dancila pentru formarea unui nou Cabinet. Concomitent, la sfarșitul saptamanii trecute au avut loc mari…

- Leul a depașit pragul psihologic de 4,66 lei pentru un euro și a atins un minim de 4,6614 unitați pentur moneda europeana la cursul oficial al Bancii Naționale a Romaniei (BNR) . Moneda naționala s-a depreciat vineri, dupa ce joi era 4,6514, scaderea fiind de 0,21%. In schimb, leul s-a apreciat in fața…

- Euro a ajuns la 4,6599 lei, un nou maxim istoric, potrivit cursului afișat de catre Banca Naționala a Romaniei (BNR) , moneda naționala suferind in urma turbulențelor din Guvern și PSD, care s-au soldat cu demisia premierului Mihai Tudose . Luni euro era de 4,6256 lei pe unitate. De asemenea, dolarul…

- Cresterea veniturilor din taxe a facut ca surplusul bugetar inregistrat in 2017 sa fie dublu fata de ceea ce preconiza Agentia de Gestionare a Datoriei Statului, transmite Bloomberg. Suedia, cea mai mare economie scandinavă a încheiat anul 2017 cu un surplus de 61,8 miliarde de coroane (7,5…

- Analistii estimeaza ca BNR va creste, astazi, rata dobanzii cheie. Presedintele Consiliului Fiscal, Ionut Dumitru, vine insa cu un avertisment dur: "Dobanzile de pe piata noastra vor creste in mod inevitabil, pentru ca inflatia creste". Totul in contextul in care, la finalul anului trecut, Ministerul…

- Indicii referitori la intentiile de achizitii ale managerilor de companii, calculati de IHS Markit, din tari precum China, Germania, Franta, Canada si Marea Britanie, sugereaza presiuni in crestere asupra ofertei. In Statele Unite, indicele calculat de IHS Markit a crescut pentru a treia luna consecutiv,…

- Analistii financiari anticipeaza o depreciere a leului in urmatoarele luni. Indicatorul de incredere macroeconomica al CFA Romania a urcat ucat foarte usor in noiembrie, cu 0,7 puncte, dupa cinci luni consecutive de scadere, ajungand la valoarea de 44,1 puncte. Evolutia indicelui este urmarea cresterilor…

- Leul se va deprecia în urmatoarele 12 luni, iar dobânzile își vor continua creșterea, sunt de parere analiștii financiari. Ei se așteapta ca euro sa depașeasca 4 lei și 73 de bani în noiembrie 2018. Pentru ca și inflația va depași 3%, analiștii prevad și o creștere…

- Peste 90% dintre participanții la sondajul CFA Romania anticipeaza o depreciere a leului fața de euro in urmatoarele 12 luni. Valoarea medie a anticipatiilor pentru orizontul de sase luni este de 4,6891 (in crestere cu 470 pips fata de valoarea inregistrata in exercitiul anterior), in timp ce pentru…

- Indicatorul de incredere macroeconomica al CFA Romania, calculat pe baza estimarilor membrilor organizatiei, a corectat marginal, dupa cinci luni consecutive de scadere, la valoarea de 44,1 puncte, fiind cu 0,7 puncte mai mare decat valoarea consemnata in exercitiul anterior, evolutie care s-a datorat…

