- Romania inregistreaza, in acest an, cel mai bun rezultat agricol din istorie, cu productii record de grau si porumb care plaseaza cifra de afaceri din agricultura aproape de nivelul de 8 miliarde de euro, afirma un studiu KeysFin.

- Celebrul slogan „azi la CEC un leu depui, maine el va scoate pui” revine in Romania. De data asta, parinții sunt indemnați sa puna bani la Trezorerie, locul de unde statul ia și da bani. Cea mai atractiva oferta a acestui depozit este faptul ca statul ar da 600 de lei „prima” pe an pentru o suma minima…

- Este vorba de un credit de 29.000 de franci elvetieni luat in 2008 si din cauza penalitatilor ajunse la 50.000 de franci elvetieni. Mai mult, clientul isi peirduse casa! Decizia poate fi folosita de toti cei cu litigii cu bancile pentru ca principiul schimbului valutar este acelasi si in cazul…

- Castigul salarial mediu lunar net la nivelul economiei nationale a fost, in 2017, de 2.338 lei, in crestere cu 14,3% (+292 lei), comparativ cu anul precedent, in timp ce angajatorii au cheltuit in medie, intr-o luna, 4.008 lei/salariat, potrivit unui comunicat al Institutului National de Statistica…

- Minister of Agriculture Petre Daea's statements, according to which Romania has had record wheat, maize and sunflower yields this year have caused the cereal prices to collapse, Laurentiu Baciu, chairman of the Association of Agricultural Producers' Associations in Romania (LAPAR) stated on Wednesday. …

- Un culturist din Turda a cazut victima iubitei lui, care l-a lovit cu o sticla in cap. Cei doi au avut numeroase discuții din cauza geloziei. Alexandru este un barbat in varsta de 35 de ani, agent de intervenție la o firma de paza din Turda și mare pasionat de culturism. Barbatul traiește o poveste…

- Romanii sunt tot mai nemulțumiți de situația economica și polica din Romania și tot mai mulți aleg sa plece la munca in strainatate. Problema devine deja una acuta, pentru ca din țara pleaca tocmai romanii care constituie forța de munca care asigura taxele și impozitele din care se intreține statul.…

- Bancile au inceput sa mareasca dobanzile la depozite dupa ce BNR a dat semnalul cresterii la inceputul acestui an. Plecand de la un nivel scazut, unele dintre cele mai mari banci din Romania au ajuns sa dubleze sau chiar sa tripleze aceste rate, insa...