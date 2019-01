Stiri pe aceeasi tema

- Indicele ROBOR la 3 luni, in functie de care se calculeaza costul creditelor de consum in lei cu dobanda variabila, a scazut miercuri la 2,87%, de la 2,89% marti, urmat si de restul indicilor, arata datele afisate de Banca Nationala a Romaniei (BNR).

- Indicele ROBOR la 3 luni, in functie de care se calculeaza costul creditelor de consum in lei cu dobanda variabila, a scazut miercuri la 2,90%, de la 2,92% marti, arata datele afisate de Banca Nationala a Romaniei (BNR).

- Indicii ROBOR incheie anul in usoara scadere fata de sedinta precedenta. Cu toate acestea, ROBOR la 3 luni, care stagneaza, este cu aproape un punct procentual mai mare decat in urma cu un an. Nivelul de astazi, 31 decembrie 2018, al indicelui la 3...

- Indicele ROBOR la 3 luni, in functie de care se calculeaza costul creditelor de consum in lei cu dobanda variabila, a scazut marți la 3,09%, de la 3,11%. Indicii la 6, 9 și 12 luni au ramas, pentru a doua zi consecutv, la valorile atinse la finele saptamanii trecute. Indicele ROBOR la 6 luni, utilizat…

- Decizia BNR de a mentine dobanda-cheie la 2,50% pe an, nivel stabil din luna mai, care s-a bazat pe faptul ca rata anuala a inflatiei va decelera spre 3,5%, dar si operatiunea de tip repo de luni, cand banciles-au imprumutat cu 12,3 miliarde lei, s-au reflectat in scaderea indicilor ROBOR. BNR a mentinut,…

- Indicele ROBOR la trei luni, in functie de care se calculeaza costul creditelor de consum in lei cu dobanda variabila, a scazut miercuri pe piata interbancara cu 0,05 puncte procentuale, la 3,20% pe an, potrivit datelor publicate de Banca Nationala a Romaniei (BNR). Conform datelor BNR, la inceputul…

- Lipsa acestor bani a facut ca în piața monetara sa apara un deficit de lichiditate, care a adus cu el o creștere a indicilor ROBOR. Evoluția ascendenta s-ar putea tempera la sfârșitul lunii, atunci când urmeaza ca Finanțele sa „verse" în piața 8 miliarde de lei,…

- Indicele ROBOR la 3 luni, in functie de care se calculeaza costul creditelor de consum in lei cu dobanda variabila, a crescut puternic vineri la 3,28%, de la 3,17% joi, nivel la care a stagnat trei zile, potrivit datelor transmise de Banca Naționala a Romaniei - BNR și publicate de ...