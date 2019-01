Stiri pe aceeasi tema

- Indicele ROBOR la trei luni, in funcție de care se stabilesc ratele dobanzilor pentru romanii cu credite in lei, a scazut joi la 2,88%, cel mai mic nivel din ultimele șapte luni, potrivit datelor publicate de catre Banca Naționala a Romaniei (BNR). Indicele ROBOR este cel in funcție de care se calculeaza…

- Indicele ROBOR la 3 luni, in functie de care se calculeaza costul creditelor de consum in lei cu dobanda variabila, a scazut miercuri la 2,90%, de la 2,92% marti, arata datele afisate de Banca Nationala a Romaniei (BNR).

- Decizia BNR de a mentine dobanda-cheie la 2,50% pe an, nivel stabil din luna mai, care s-a bazat pe faptul ca rata anuala a inflatiei va decelera spre 3,5%, dar si operatiunea de tip repo de luni, cand banciles-au imprumutat cu 12,3 miliarde lei, s-au reflectat in scaderea indicilor ROBOR. BNR a mentinut,…

- Indicele ROBOR la trei luni, in functie de care se calculeaza costul creditelor de consum in lei cu dobanda variabila, a scazut miercuri pe piata interbancara cu 0,05 puncte procentuale, la 3,20% pe an, potrivit datelor publicate de Banca Nationala a Romaniei (BNR). Conform datelor BNR, la inceputul…

- Indicii ROBOR, schimbari spectaculoase la inceput de saptamana, conform economica.net., iar mulți dintre cei care au credite se vor bucura. ROBOR reprezinta rata medie a dobanzii la care bancile romanesti se imprumuta intre ele in lei. Indicele se stabileste zilnic de BNR. Este vorba despre media aritmetica…

- Indicele ROBOR la 3 luni, in functie de care se calculeaza costul creditelor de consum in lei cu dobanda variabila, a crescut joi la 3,39%, de la 3,35%, nivel atins miercuri, urmat si de ceilalti indici, aflati la maximele anului, potrivit datelor transmise de Banca Nationala a Romaniei - BNR.

- Indicele ROBOR la 3 luni, in functie de care se calculeaza costul creditelor de consum in lei cu dobanda variabila, a crescut miercuri la 3,35%, de la 3,32%, nivel atins marti, urmat si de ceilalti indici, care au atins maximele anului, potrivit datelor transmise de Banca Nationala a Romaniei - BNR.

- Indicele ROBOR la 3 luni, in functie de care se calculeaza costul creditelor de consum in lei cu dobanda variabila, a crescut puternic vineri la 3,28%, de la 3,17% joi, nivel la care a stagnat trei zile, potrivit datelor transmise de Banca Naționala a Romaniei - BNR și publicate de ...