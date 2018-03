Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a declarat, marti, ca detinutii care au stat in conditii necorespunzatoare si nu au beneficiul celor sase zile, iesind din penitenciar inainte de octombrie 2017, vor primi despagubiri financiare, un proiect de lege fiind in lucru la MJ.

- Proiectul aparține organizației profesionale a oamenilor legii care incearca astfel sa ofere o mai mare siguranța polițiștilor. E vorba despre situațiile care nu intra in sfera penalului și care se lasa cu vatamari corporale. Inițiativa este contestata de unii sindicaliști.

- Un clujean in varsta de 65 de ani a fost gasit inecat intr-un parau. Tragedia a avut loc in comuna clujeana Ciucea, unde un barbat a fost gasit fara viața in albia unui rau. Polițiștii și criminaliștii au efectuat cercetarea la fața locului și au deschis un dosar penal pentru ucidere din culpa, potrivit…

- Mai multi parlamentari liberali vor sa scoata radarele ascunse ale politiei la vedere. Proiectul legislativ, adoptat deja in Senat, e menit sa ii oblige pe politisti sa masoare viteza, exclusiv cu masina inscriptionata cu semnele politiei si pozitionata astfel incat sa fie vazuta de soferi. Politistii…

- Camera Deputatilor a adoptat, miercuri, OUG 91/2017 care majoreaza cu pana la 15% salariile mai multor categorii profesionale și stabileste plata orelor suplimentare ale politistilor cu 75% din solda lor de baza, plafondandu-le la 3%.

- Polițiștii rutieri nu vor mai putea folosi radarul fix sau mobil din mașini neinscripționate și fara sa poarte uniforma; Senatul a adoptat, miercuri, proiectul de lege inițiat de PNL, cu 92 de voturi pentru și un vot impotriva. Proiectul merge la Camera Deputaților, for decizional in acest caz. Inițiatorul…

- De asemenea, jandarmii vor avea indemnizatie de 10% pentru interventii, iar "medicii, asistentele, soferii de ambulante vor intra de la 1 martie cu grila din 2022", a precizat Solomon. "Am votat astazi ca orele suplimentare (ale politistilor - n.r.) sa fie platite cu 75% din solda lor de baza,…

- Un proiect de act normative trimis spre adoptare la Camera Deputatilor arata ca militarii si politistii ar putea beneficia de un ajutor financiar din partea statului pentru a achita o parte din ratele pentru locuintele luate prin credit imobiliar. La articolul 1 al proiectului de lege se prevede ca…

- Cadrele militare, dar și polițiștii aflați la prima numire in funcție sau nevoiți sa se mute in interes de serviciu și care contracteaza un credit imobiliar sau ipotecar vor putea beneficia de plata parțiala sau chiar totala a ratei imprumutului, se arata intr-un proiect de act normativ propus pentru…

- Ieri a fost publicat, pe pagina oficiala de internet a Ministerului Transporturilor, Proiectul ordinului de ministru privind acordarea unui ajutor de exploatare, exceptat de la obligatia notificarii, Societatii Nationale "Aeroportul International Mihail Kogalniceanu ndash; Constanta" ndash; S.A., pentru…

- O jurnalista din Iași a murit in condiții suspecte! Alina Cozma, ce avea doar 40 de ani, a fost gasita fara suflare, in locuința sa din localitatea Cotnari. Langa trupul neinsuflețit se afla un televizor. ”Arma” crimei, spun unele surse. Polițiștii au fost solicitați ieri dimineața sa vina la casa femeii,…

- Hunedoara va gazdui in acest an a XVIII-a editie a Campionatului mondial de fotbal in sala al politistilor. Este o initiativa indrazneata a WorldWide Indoor Soccer Police Association (WISPA) adoptata imediat de filiala Hunedoara. Proiectul va prinde viata in luna august cand peste 300 de oameni ai…

- Politistii si militarii aflati la prima numire in funcție sau cei care isi schimba locatia in interes de serviciu si contracteaza credit imobiliar sau ipotecar vor putea primi de la stat parțial sau total, contravaloarea ratei imprumutului. Un proiect in acest sens este in dezbatere la Camera Deputaților.…

- Avizul Guvernului privind inițiativa legislativa de anulare a prevederii privind scoaterea placuțelor de inmatriculare de la vehiculele parcate neregulamentar a fost publicat in numarul de astazi a Monitorului Oficiala al Republicii Moldova, comunica MOLDPRES. Proiectul sustinut de cabinetul de ministri…

- Ce nu va spune nimeni. In TOATE tarile din lume SINGURII care au pensii speciale datorita riscurilor imense de a-si pierde viata sau de a fi ranit grav in misiuni sunt militarii si politistii operativi . NU magistratiii, stewardesele, grefierele, politicienii, primarii, consilierii si altii (ca la noi)…

- "Trebuie sa gandim ca in Romania, la ora actuala, avem 2.188 de scoli fara apa, canal si cu veceuri in curte (...) Trebuie sa mergem in 2020, cand incepe un alt cadru financiar multianual, cu probleme legate de digitalizare, de modernizare, si sa incercam sa eliminam toate aceste aspecte care, intr-adevar,…

- Politistii au o norma de amenzi pe care trebuie sa o indeplineasca pentru ca sefii lor sa se poata lauda cu rezultatele la bilant si chiar s-a ajuns la o competitie intre acestia, declara liderul filialei Neamt a Sindicatului Politistilor Europol, agentul principal Ioan Canarau. Liderul…

- Proiectul legii plafonarii dobanzilor la credite a fost aprobat saptamana aceasta in Senat. Acesta vizeaza limitarea dobanzilor la imprumuturile in lei. Specialiștii care au participat la un eveniment organizat de Finmedia susțin ca legea afecteaza consumatorii, in special pe cei cu un venit mic.

- In cadrul ședinței de astazi, Cabinetul de Miniștri a avizat pozitiv inițiativa legislativa de anulare a prevederii referitoare la scoaterea placuțelor de inmatriculare de la vehiculele parcate neregulamentar. Astfel, vor fi depașite dificultațile cu care se confrunta conducatorii auto in cazul ridicarii…

- Politistii din 11 sectoare de langa frontierea moldo-romana vor avea conditii de munca mai bune. Pana la sfarsitul anului, 10 sedii vor fi renovate, iar unul va fi construit din temelie. Proiectul valoreaza 2,7 milioane euro.

- Bugetarii au dreptul la cate un voucher de vacanța anul acesta, insa pentru o serie de angajați cu statut special din instituțiile de aparare și securitate naționala și pentru personalul din Serviciul Roman de Informații (SRI) se va face decontarea serviciilor turistice, potrivit unui proiect normativ…

- Guvernul discuta proiectul de lege privind ordinea publica, care iși propune intarirea statutului polițiștilor, in relația cu cetațenii. Premierul Viorica Dancila a declarat, in ședința de Guvern, ca polițiștii au nevoie de o autoritate mai mare in fața celor care incalca legea, dar și de o clarificare…

- Polițiștii și militarii au posibilitatea de a ieși la pensie mai devreme decat ar trebui, in funcție de vechimea in munca pe care o au, in conformitate cu legislația pensiilor militare de...

- Robocop de Babadag Minicamera de luat vederi în dotarea unui politist din Babadag aflat în misiune. Foto: Irinel Calin. În cadrul unui proiect pilot implementat de Inspectoratul General de Politie, în orasul Babadag din judetul Tulcea, 12 politisti poarta în timpul serviciului…

- In cadrul unui proiect pilot implementat de la nivel national, la initiativa Inspectoratului Judetean de Politie Tulcea, la nivelul comunitatii orasului Babadag, 12 politisti au fost dotati cu camere video care se folosesc in exercitarea atributiilor de serviciu.Activitatea se desfasoara in scopul imbunatatirii…

- Politistii gorjeni au inceput o ancheta in cazul mortii barbatului gasit la sfarsitul saptamanii trecute intr-un lac din Tismana. Din primele cercetari efectuate de politisti la fata locului a reiesit faptul ca semnalmentele cadavrului gasit corespund cu cele ale persoanei ...

- Guvernul urmeaza sa dea startul programului Rabla 2018, iar persoanele care vor sa-și schimbe autoturismul pot primi, in anumite condiții, peste 50.000 de lei pentru acest lucru. Potrivit avocatnet.ro, programele “Rabla” și “Rabla Plus” dau posibilitatea persoanelor fizice care vor sa-și schimbe mașina…

- Politistii si procurorii, in activitatea lor, se folosesc deseori de procedura perchezitiei la domiciliul unor suspecti sau la sediul unor societati comerciale vizate in proceduri penale. Modul in care se desfasoara perchezitia este prevazut strict in Codul de Procedura penala.

- Cetațenii straini care solicita drept de ședere in Romania vor trebui sa indeplineasca noi condiții, prima dintre acestea fiind cea de a nu reprezenta un pericol pentru sigurața naționala și de a nu fi savarșit infracțiuni pedepsite cu mai mult de 5 ani pe teritoriul țarii noastre. Ministerul Afacerilor…

- In cursul zilei de duminica, o persoana a sunat la 112 și a sesizat ca o persoana este decedata, intr-un imobil de pe strada Infrațirii din municipiul Brașov. Imediat la fața locului s-au deplasat echipaje de poliție, care au inceput cercetarile, sub coordonarea unui procuror din cadrul Parchetului…

- Pe DN 1 Ploiesti-Brasov, intre kilometrii 101+500 de metri si 105, pe sensul de urcare se circula in conditii de aglomeratie, formandu-se o coloana de autoturisme care circula cu o viteza de aproximativ 30 - 40 km/h. In conditii similare se circula si pe raza statiunii Busteni, informeaza…

- In prezent, accesul la asistenta medicala, tratament si masuri de recuperare medicala in tara este limitat, prin dispozitiile art.6 alin.(1) din OMAI nr.24/2009, la unitatile sanitare ale Ministerului Sanatatii, ale ministerelor/institutiilor cu retea sanitara proprie, ale ministerelor/institutiilor…

- Consilierii locali din Dej au aprobat, in urma cu puțin timp, un proiect de hotarare extrem de important in ceea ce privește situația blocului V03. Proiectul de pe ordinea de zi a vizat ”aprobarea despagubirii Ministerului Afacerilor Interne, S.C. Any Prodcom S.R.L. și Loteria Romana cu sumele investite…

- Proiectul de hotarare extrem de controversat, privind inchirierea sau concesionarea terenului de 3.700 de mp din Piața Mare catre o firma, pentru edificarea unei parcari supraetajate, a fost retras, cu scandal, de pe ordinea de zi a ședinței de luni, 29 ianuarie a.c, a Consiliului Local Tg-Jiu…

- Polițiștii din județul Suceava au fost alertați, dupa ce o fetița, mama și bunica ei au disparut in acceași zi din orașul Dolhasca. Copila și cele doua femei au plecat de acasa, iar rudele spun ca nu mai au nicio veste de la ele de mai mult de șapte zile. Politistii le cauta pe Vera Aioanei, de 25 de…

- Angajații Inspectoratului Național de Patrulare vor fi instruiți de catre experții estonieni in domeniul asigurarii escortelor persoanelor VIP, noteaza NOI.md. Cursurile fac parte din proiectul „Consolidarea capacitaților Poliției Republicii Moldova și susținerea imbunatațirii culturii traficului rutier”,…

- Vicepresedintele PSD, Lia Olguta Vasilescu, a declarat, luni, ca fiecare ministru trebuie sa fie pregatit pentru a implementa programul de guvernare al partidului si a sustinut necesitatea unui dialog in interiorul formatiunii politice pe aceasta tema.''Eu sunt pregatita sa avem o discutie…

- Polițiștii locali au acționat in zona Mehala – Grigore Alexandrescu, unde existau sesizari ca persoane fara adapost și-au improvizat locuințe pe terenurile virane de aici, fara acordul proprietarilor. Astfel, in urma verificarilor au fost depistate 17 persoane, dintre care 10 copii, care locuiau in…

- Un barbat fara adapost a fost gasit, sambata, mort intr un imobil din municipiul Brasov. Politistii criminalisti au inceput ancheta, moartea fiind considerata suspecta, iar surse din cadrul anchetei declara ca exista deja un cerc de suspecti, potrivit Romania TV.Politistii brasoveni au deschis o ancheta…

- In cursul zilei de ieri, 16 ianuarie, politistii tulceni au fost prezenti in trafic pentru identificarea conducatorilor auto care nu aveau echipamente de iarna pe auto. Ieri, politistii rutieri au actionat in municipiul Tulcea, cat si in judet, prin informarea conducatorilor auto cu privire la circulatia…

- La inceputul acestei saptamani, conducerea universitatii a realizat un lucru in premiera in procedura de selectie a noului director - a lansat un apel intern la care se pot inscrie persoanele din universitate care doresc sa conduca BCU Iasi. Sursele „Ziarului de Iasi" au precizat insa ca respectivele…

- Irina Loghin nu iși gasește menajera. Artista a postat un mesaj pe contul de socializare in care a marturisit care este motivul pentru care nu a gasit pe cineva care sa o ajute. „Aș vrea sa priviți lucrurile și din punctul meu de vedere. E ușor sa judeci, sa spui ca “este pretențioasa”, ca “nu a gasit…

- CNAS a publicat astazi, 4 ianuarie, o lista care cuprinde 59 de afectiuni pentru care nu e nevoie de bilet de trimitere de la medicul de familie ca sa te consulte medicul de specialitate din ambulatoriu. Printre ele se numara angina pectorala instabila, bolile genetice, astmul bronsic, glaucomul,…

- Compania va asigura stagiul profesional si va oferi o bursa lunara de 200 de lei pentru fiecare elev pe perioada desfasurarii stagiului de pregatire. "Alro are o strategie de dezvoltare pe termen lung, care vizeaza cresterea productiei si diversificarea gamei de produse. La baza acestei strategii sunt…