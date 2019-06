Rațe, escortate de un echipaj de poliție VIDEO Un echipaj de poliție din Cluj-Napoca a avut o misiune foarte speciala: sa protejeze o rața și pe bobocii acesteia. Imaginile postate de Teodora Vermeșan pe Facebook au devenit virale pe rețelele de socializare. „Ora 06:40. Poliția Romana in acțiune”, a scris tanara alaturi de filmare. In imagini se poate vedea cum o mașina de Poliție cu girofarul pornit escorteaza o rața și bobocii ei. Intamplarea a avut loc pe strada Alexandru Vaida Voievod, in apropiere de Iulius Mall din Cluj-Napoca. Un alt internaut i-a surprins pe polițiști cum ajutau rațuștele sa treaca strada in siguranța. Sute de comentarii… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

