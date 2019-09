Operatorul local de transport din Brasov, RATBV a inceput pregatirile pentru introducerea unei linii RATBV in zona noua a cartierului Tractorul, amenajand deja mai multe alveole in viitoarele statii, asta dupa ce mai multe strazi principale din aceasta zona au fost asfaltate. Primarul Brasovului, George Scripcaru, a anuntat ca noua linie, ce va purta probabil indicativul 2B, ar urma sa circule chiar din aceasta toamna si va intra in cartier la intersectia strazilor 13...