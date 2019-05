RATBV oferă invitaţii gratuite la piesa „Mincinosul” RATBV S.A. ofera astazi, 9 mai, in mod gratuit, opt invitații duble la o reprezentatie ce va avea loc pe scena Teatrului „Sica Alexandrescu”. Cele opt invitații pentru cate doua persoane la spectacolul „Mincinosul” – de Carlo Goldoni, ce se va juca vineri, 10 mai, de la ora 19.00, vor fi oferite primelor opt persoane care joi, in intervalul orar 6.00 – 21.00, vor achiziționa un abonament lunar sau anual de transport RATBV S.A. de la punctul de vanzare situat in stația „Școala Generala nr. 20” din cartierul Valea Cetații. Ca si in alte ocazii similare, clientii RATBV S.A. care vor intra in posesia… Citeste articolul mai departe pe newsbv.ro…

Sursa articol si foto: newsbv.ro

Stiri pe aceeasi tema

- O persoana, pasager intr-un autobuz RATBV a avut nevoie de ajutorul medicilor, in urma unui incident care a avut loc joi, in jurul orelor 10.00. Victima se afla intr-un autobuz RATBV, pe linia 17, care circula pe Calea Bucuresti din municipiul Brasov, iar șoferul mijlocului de transport in comun a franat,…

- Inspectoratul pentru Situații de Urgența (ISU) Brașov a fost alertat sa intervina, prin serviciul 112, din cauza ca in scara unui bloc mirosea puternic a gaz. „Proprietarii nu erau acasa. A intervenit si o echipa de la Distrigaz, care a oprit alimentarea cu gaz la apartamentul respectiv, unde s-a constatat…

- Gara din Fagaraș se va transforma in scena pentru o piesa de teatru, cu ocazia Zilei Mondiale a Teatrului. Pe 27 martie, de Ziua Mondiala a Teatrului, Fundația Culturala „Negru Voda”, invita iubitorii de cultura la un spectacol care se va desfașura intr-un spațiu neconvențional: Gara Fagaraș. Piesa…

- In perioada 27-29 martie 2019, Consiliul Județean Alba și Biblioteca Județeana ,,Lucian Blaga” Alba invita publicul larg la noi intalniri culturale care vor imbogați in mod util și interesant timpul liber al tuturor celor interesați. Proiectele propuse vizeaza publicul din toate categoriile de varsta…

- Marcel Pușcaș, președintele lui FC U Craiova 1948, a spus la GSP LIVE ca daca echipa din Liga a 3-a va juca pe stadionul „Ion Oblemenco", va avea cel puțin 10.000 de suporteri la meci. In plus, acesta trimite ironii și catre rivala CSU. „Avem un buget ca al niciunei echipe din Liga a 3-a din țara și…

- In martie, 98 de persoane vor participa la programele de formare profesionala organizate gratuit de Agentia pentru Ocuparea Fortei de Munca Suceava. Potrivit ANOFM, cate 28 persoane se vor califica in meseriile de agent de securitate și inspector referent de resurse umane. Cate 14 suceveni vor urma…

- In Veneția anului 1760, in plin carnaval, jupan Lunardo, morocanos și banuitor, pune la cale (impreuna cu amicul sau, Maurizio) sa-și marite fata cu baiatul acestuia; condiția era ca tinerii sa nu se cunoasca pana in ziua nunții; soțiile celor doi afla de plan și iși ajuta copiii sa se cunoasca… Film-spectacol,…

- Oferim 3 invitații a cate doua locuri, la spectacolul TACHE, IANCHE ȘI CADIR de Victor Ion Popa, regia Ovidiu Cosac, primilor trei concurenți, care raspund corect la urmatoarele intrebari Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!