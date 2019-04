Stiri pe aceeasi tema

- Pentru ca in ultima perioada mai multe persoane s-au dezechilibrat și au cazut in mijloacele de transport in comun, reprezentanții RATBV SA fac un apel catre utilizatorii sistemului de transport public de calatori „sa utilizeze in timpul deplasarile cu autobuzele și troleibuzele barele și manerele de…

- Prioritate vor avea trecerile de pietoni la care s-au produs accidente! Programul de (re)montare a limitatoarelor de viteza in 2019 a fost discutat, intr-o noua sedinta a Comisiei de Circulatie a municipiului Brasov. „La propunerea reprezentantilor Politiei Rutiere, la trecerile…

- Pana la sfarsitul lunii aprilie, toate cele 105 autobuze produse in Turcia vor intra in flota RATBV De vineri, 14 autobuze Menarini (asamblate in Turcia), de marime medie, cu o lungime de 12 metri, vor circula pe strazile din Brasov, astfel ca numarul de vehicule noi din flota RATBV a…

- RATBV a postat pe pagina de Facebook a institutiei obiectele uitate de calatori in mijloacele de transport in comun. „Colectia” de obiecte pierdute este variata, de la seturi de chei, la pungi rucsacuri si hanorace, un telefon sau ochelari. Reprezentantii operatorului de transport, au anuntat…

- Instalate pe noile autobuze, validatoarele care au si dispozitive care permit plata biletelor cu ajutorul cardurilor sunt si acum „in teste”. Motivul, a explicat presedintele Consiliului de Administratie al RATBV, George Cornea, este ca deocamdata nu se pot face platile cu ajutorul cardului…

- Avand in vedere declararea epidemiei de gripa, conducerea RATBV a anuntat ca, in urma discutiilor cu reprezentantii Directiei de Sanatate Publica Brasov, va implementa mai multe masuri. Astfel, pentru prevenirea raspandirii gripei, RATBV a luat decizia ca toate mijloacele de transport…

- Pentru primele cinci abonamente cumparate de la „Gemenii” RATBV va acorda invitatii gratuite la Opera Primii brasovenii care vor achizitiona vineri, 25 ianuarie 2019, cate un abonament lunar sau anual de transport RATBV, de la punctul de vanzare „Gemenii” (pe sensul spre centrul…

- Autobuzele care merg pe aceasta ruta opresc si pe strada Toamnei! Din primele zile ale acestui an, autobuzele RATBV care circula pe linia 1 (Livada Postei - Triaj) au o noua oprire. Astfel, vehiculele de pe aceasta ruta nu mai intra pe strada Toamnei pe „bretea”, ci ocolesc…