RATBV crește frecvența de circulație pe nouă linii de transport în comun din Brașov RATBV S.A. crește de luni, 9 septembrie, frecvența de circulație pe noua linii de autobuz, adaptand in acest fel oferta de transport la cererea existenta din momentul inceperii cursurilor unitaților școlare. Vor fi modificate orarele liniilor 5, 6, 17, 23, 23B, 32, 36, 50 și 52. De asemenea, incepand cu aceeași data va fi modificat și graficul de circulație al liniei 31, pentru a se realiza corelarea acestuia cu orarul liniei 32, ambele linii deservind zona Valea Cetații. Noul program de circulatie al mijloacelor de transport in comun va putea fi consultat pe site-ul www.ratbv.ro, insectiunea… Citeste articolul mai departe pe newsbv.ro…

Sursa articol si foto: newsbv.ro

