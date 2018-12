RATBV a introdus liniile de noapte de week-end (Social)

Anuntat in aceasta toamna, transportul de noapte cu liniile RATBV a fost introdus incepand de vineri, 28 decembrie 2018, dupa ce Hotararea de Consiliu Local in acest sens a fost aprobata in sedinta de plen din 21 decembrie 2018. Astfel, opt linii ale RATBV, care asigura legatura intre centrul orasului si cartiere vor circula, din aceasta noapte, pana la ora 2.30, in zilele de vineri si sambata (noaptea de vineri spre sambata...