Stiri pe aceeasi tema

- Comisia Tehnica de Circulatie din Capitala a avizat relocarea temporara a liniei 41 de tramvai, precum si a intregului trafic auto pe Strada Brasov, prin crearea unui by-pass de circulatie, pana la finalizarea lucrarilor la metrou din zona intersectiei Drumul Taberei/ Str. Brasov, potrivit RATB.

- Incepand de saptamana viitoare devin functionale primele automate de carduri RATB. Acestea sunt amplasate in statiile RATB de la Gara de Nord, Bucur Obor, Piata Sudului, Piata Unirii si Piata Romana, potrivit Digi24. "Vor fi functionale saptamana care vine. Urmand ca restul sa devina…

- Regia Autonoma de Transport Bucuresti (RATB) va fi transformata in societate pe actiuni cu denumirea Societatea de Transport Bucuresti SA, potrivit unui proiect de hotarare aprobat joi de Consiliul General al Municipiului Bucuresti (CGMB). Actionarii vor fi Primaria Capitalei, prin Consiliul General,…

- Regia Autonoma de Transport Bucuresti (RATB) va fi transformata in societate pe actiuni cu denumirea Societatea de Transport Bucuresti SA, potrivit unui proiect de hotarare aprobat joi de Consiliul General al Municipiului Bucuresti (CGMB).

- Primarul Gabriela Firea a declarat, astazi, in cadrul cadrul ședinței Consiliului General al Municipiului ca primaria va achiziționa aparate moderne de vanzare a cartelelor RATB la care sa se poata plati și cu card. Primaria Capitalei vrea sa puna aproximativ 500 de automate de vanzare a cartelelor…

- Cativa muncitori au fost surprinsi miercuri pe Bulevardul Alexandru cel Bun din Iasi cand asfaltau o groapa langa linia de tramvai, fara compactor si fara ca materialul sa fie incalzit. „Sa vada toata lumea ca si dupa inca 100 de ani tot asa o sa fim, daca nu luam atitudine", a transmis Iulian. digi24.ro

- Oficiul European de Lupta Antifrauda (OLAF) a efectuat timp de trei zile un control la Metrorex, obiectul fiind Magistrala 5 de metrou, au declarat surse din Ministerul Transporturilor, citate de Agerpres. Potrivit acestora, OLAF a cerut documentele, fără să menţioneze dacă…

- Finalizarea lucrarilor la metroul din cartierul bucurestean Drumul Taberei ”nu va mai dura mult”, a declarat ministrul Transporturilor, Lucian Sova, intr-un interviu acordat RFI, sustinand ca nu exclude un transfer al Metrorex de la Ministerul Transporturilor la Primaria Capitalei.

- Finalizarea lucrarilor la metroul din cartierul bucurestean Drumul Taberei ”nu va mai dura mult”, a declarat ministrul Transporturilor, Lucian Sova, intr-un interviu acordat RFI, sustinand ca nu exclude un transfer al Metrorex de la Ministerul Transporturilor la Primaria Capitalei.

- Finalizarea lucrarilor la metroul din cartierul bucurestean Drumul Taberei ”nu va mai dura mult”, a declarat ministrul Transporturilor, Lucian Sova, intr-un interviu acordat RFI, sustinand ca nu exclude un transfer al Metrorex de la Ministerul Transporturilor la Primaria Capitalei.

- Metroul bucurestean ar putea trece în subordinea Primariei generale, iar pentru finalizarea lucrarilor pe magistrala Drumul Taberei bucurestenilor li se cere înca "un pic de rabdare".

- In urma cu putin timp, un accident rutier a avut loc la intersectia strazii Soveja cu bulevardul Tomis. O masina a parasit partea carosabila si a ajuns intr un indicator de circulatie. Traficul in zona este aglomerat.Din fericire, niciun pieton nu se afla pe trecerea de pietoni. Autoturismul marca Daewoo…

- 83 de trasee locale de transport persoane, pentru Ilfov Consilierii generali ai Capitalei au aprobat, saptamana trecuta, noul Program de transport rutier de persoane prin servicii regulate pe raza municipiului Bucuresti si a judetului Ilfov. Acesta contine un numar total de 83 de trasee, numerotate…

- Bușoi, acuzat de Firea ca blocheaza Spitalul Metropolitan. Primaria Municipiului București (PMB) vrea sa construiasca Spitalul Metropolitan in nordul Capitalei, in locul unei autobaze RATB, in condițiile in care nu a primit un raspuns la solicitarea trimisa Guvernului, in urma cu mai multe luni, sa…

- Clujul are în 2018 un buget general consolidat de 257 milioane de euro. În anul 2017, bugetul general consolidat a fost de 296 milioane euro. Diminuarea bugetului municipiului fața de anul precedent se datoreaza pierderii de aproximativ 28 milioane euro…

- Premierul Japoniei Shinzo Abe vine marti la Bucuresti impreuna cu o delegatie de oameni de afaceri. Mega-podul de la Braila si Metroul de Otopeni, cele mai mari proiecte de la Drumuri si Metrorex, vor fi realizate cu sprijinul inginerilor niponi. In Romania, japonezii au mai fost implicati…

- Magistrala 6 de metrou, care ar trebui sa lege Bucurestiul de aeroportul din Otopeni, un proiect estimat la 1,3 miliarde de euro, zace de sase ani pe hartie, cu „documentatie aflata in revizuire“, dar promisiuni ca va fi gata pana in 2020.

- Primaria Capitalei are in lucru proiecte de modernizare a șapte linii de tramvai. Este vorba de tramvaiele 1, 10, 21, 25, 32, 41 și 55. Municipalitatea vrea și sa reabiliteze depoul de tramvaie Titan, dar și sa upgradeze sistemul de semaforizare. “Ne dorim, de asemenea, sa obținem fonduri europene pentru…

- Informațiile DCNews, pe surse, au fost ca unii angajatori de la stat nu au majorat salariile, fiind o lovitura pentru Guvernul Tudose. Daca nu este majorat brutul, salarul net scade și aceasta situație ar fi fost de natura sa creeze nemulțumiri. In acest context, pentru a verifica informațiile pe…

- Regia Autonoma de Transport Bucuresti (RATB) va creste, începând de joi, numarul de tramvaie pe linia 47, astfel încât timpul de asteptare în statii sa fie redus la jumatate, respectiv la 10-11 minute, a anuntat RATB.

- In anul 2003, Banca Europeana pentru Reconstructie si Dezvoltare BERD a acordat Companiei Nationale de Cai Ferate CFR un imprumut in valoare de 24 de milioane de euro pentru modernizarea a cinci statii de cale ferata, printre care si Constanta. Imprumutul a fost garantat de statul roman. Proiectele…

- Circulatia cu metroul a inregistrat intarzieri miercuri la pranz, dupa ce un calator a avut nevoie de interventia medicilor in statia Eroilor, informeaza Metrorex intr-un comunicat de presa. "Informam publicul ca astazi, 10.01.2018, la ora 12:35, in trenul de metrou aflat in statia Eroilor, linia 3,…

- Cu aceasta promisiune, Regia Autonoma de Transport Bucuresti vorbeste, nu de funie, ci de ditai odgonul corabiei in casa spanzuratului. ”RATB va creste numarul de vehicule alocate liniei de tramvai 47, asigurand o capacitate de transport sporita pe relatia Ghencea – Piata Unirii, cu patru zile inainte…

- Catedrala „Inalțarea Domnului” a ramas fara constructor, dupa ce Conimpuls SA a intrat in faliment. Lacașul de cult a „inghițit” pana acum circa 9 milioane de euro, este in șantier de 27 de ani și o data a finalizarii lucrarilor nu este cunoscuta.... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.

- Catedrala „Inalțarea Domnului” a ramas fara constructor, dupa ce Conimpuls SA a intrat in faliment. Lacașul de cult a „inghițit” pana acum circa 9 milioane de euro, este in șantier de 27 de ani și o data a finalizarii lucrarilor nu este cunoscuta.... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.

- Regia Autonoma de Transport Bucuresti (RATB) va creste, începând de joi, numarul de tramvaie pe linia 47, astfel încât timpul de asteptare în statii sa fie redus la jumatate, respectiv la 10-11 minute, a anuntat, marti, RATB. "RATB va creste numarul de vehicule alocate…

- Autoritatile locale mai au nevoie de fonduri pentru finalizarea lucrarilor la noul Stadion Municipal din Targu Jiu. Potrivit viceprimarului din Targu Jiu, Aurel Popescu, mai sunt de executat o parte a lucrarilor de sistematizare pe verticala si asigurarea utilitatilor. Este vorba de canalizarea pluviala…

- Edilul-șef al Capitalei a anunțat ca va lua cateva masuri, cu scopul de a fluidiza traficul. Primarul Gabriela Firea vrea ca pe linia de tramvai sa se mute autobuzele, bicicliștii și salvarile. Potrivit codului rutier, șoferii pot circula și ei pe linia de tramvai, daca strada are doar doua benzi. Primarița…

- Obiectul cererii de finanțare "Legatura rețelei de metrou cu Aeroportul Internațional Henri Coanda – Otopeni (Magistrala 6. 1 Mai – Otopeni)" este reprezentat de asigurarea unei conexiuni directe intre București si Otopeni, respectiv intre Gara de Nord București si Aeroportul International Henri…

- Metrorex si RATB, program de sarbatori. In perioada Craciunului si a Revelionului, Metrorex si Regia Autonoma de Transport Bucuresti (RATB) vor avea program special de sarbatori. Pentru cei care sunt interesati de oficiile postale si unitatile bancare, trebuie sa stie ca acestea sunt inchise de Craciun…

- Metrorex si Regia Autonoma de Transport Bucuresti (RATB) vor avea program special de sarbatori, mijloacele de transport in comun urmand sa circule la intervale mai mari de timp. Pentru noaptea de Anul Nou, insa, metroul va avea program prelungit, iar RATB va asigura transportul calatorilor cu 16 linii…

- Metrorex si Regia Autonoma de Transport Bucuresti (RATB) vor avea program special de sarbatori, mijloacele de transport in comun urmand sa circule la intervale mai mari de timp. Pentru noaptea de Anul Nou, insa, metroul va avea program prelungit, iar RATB va asigura transportul calatorilor cu 16…

- Controversatul urolog clujean Mihai Lucan, anchetat intr-un dosar DIICOT cu un prejudiciu estimat la 1 milion de euro, a fost retinut joi seara impreuna cu fiul sau. Nenumarati pacienti de-ai medicului s-au plans de-a lungul timpului de tratamentul degradant la care au fost supusi sub „bagheta“ specialistului.

- Metrorex a anunțat ca in noaptea de Revelion, calatorii vor avea acces la metrou toata noaptea, trenurile circuland „intre orele 24:00 – 1:00 la un interval de 10 minute si de la ora 1:00 pana la ora 5:00 la un interval de 20 minute”

- O tanara de 25 de ani a murit in aceasta seara intr un accident petrecut in statia de metrou, la statia Dristor 1. Informatia a fost confirmata de Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta ISU Bucuresti Ilfov. Metroul circula pe un singur fir pe Magistrala 1.Sursa foto: Metrorex ...

- Presedintele executiv al PMP, Eugen Tomac, lanseaza un nou atac la adresa Guvernului, despre care sustine ca nu a alocat fonduri suficiente pentru proiecte importante. Mai exact, finalizarea si extinderea soselei de Centura a Capitalei si finalizarea lucrarilor la metroul din Drumul Taberei. "Din…

- Un tramvai care cobora Copoul a fost lovit luni dimineata de un BMW la intersectia din Fundatie si a deraiat de-a latul strazii. Tamponarea a avut loc in jurul orei 9, si, din fericire, nu s-a soldat cu victime, nici din tramvai si nici din autoturismul BMW, care nu daduse prioritate mijlocului de transport…

- Metrorex și Regia Autonoma de Transport București (RATB) introduc la vanzare, incepand de duminica, 10 decembrie 2017, biletul unic, care premite calatorilor sa circule cu mijloacele ambilor operatori de transport din București. Noile titluri de calatorie pot fi achiziționate, atat de la casieriile…

- Regia Autonoma de Transport Bucuresti (RATB) a anuntat programul mijloacelor de transport in comun de Craciun si de Revelion. Astfel, atat pe 24, 25, 26 decembrie, cat si pe 31 decembrie transportul de persoane va fi asigurat de RATB, parcul auto urmand sa fie corespunzator unei zile de duminica, a…

- Metrorex și Regia Autonoma de Transport București introduc la vanzare, incepand de duminica, biletul unic, o facilitate pentru care pot opta calatorii ambilor operatori de transport din București. "De mâine (duminica n.r), noile titluri de calatorie pot fi achiziționate…

- Politistii au deschis un dosar penal pentru vatamare corporala din culpa dupa ce un barbat de 51 de ani a fost lovit in plin de o soferita de 35 de ani., care circula neregulamentar pe linia de tramvai.

- Comunicat. ”Dorim sa contribuim la liniștea și pacea sufleteasca a sucevenilor mai ales in așteptarea Sfintei Sarbatori a Craciunului și nu-i putem lasa prada informațiilor false și tendențioase colportate de liderii liberalilor din județ. Astfel din respect pentru suceveni raspundem din nou neadevarurilor…

- Bucureștenii vor putea calatori cu metroul și autobuzul folosind același tichet, de la data de 10 decembrie, bilete care vor putea fi achiziționate la toate punctele de vanzare de la Metrou și RATB, precum și de la automate, potrivit unui proiect deindata aprobat ieri in ședința Consiliului General…

- La propunerea primarului general, Gabriela Firea, Consiliul General al Municipiului Bucuresti (CGMB) a aprobat in sedinta ‘de indata’ de astazi, proiectul de hotarare „privind implementarea pe raza Municipiului București a biletului unic de calatorie Metrorex S.A. – RATB, parte din integrarea tarifara…

- Grupul consilierilor municipali PNL considera ca implementarea biletului unic de calatorie Metrorex - RATB este oportuna, dar aceasta decizie trebuie "sa stea pe fundamente solide". "Ședința de îndata convocata de primarul Capitalei, bataie de joc la adresa…

- Metrorex și RATB au reluat discuțiile privind emiterea și vanzare biletului unic, potrivit unui ordin de ministru pus in dezbatere publica pe site-ul Ministerului Transporturilor. Acordul de principiu privind oferta tarifara integrata pentru sistemul de transport public din Municipiul București a fost…

- Metroul va circula in perioada minivacantei de Ziua Nationala, 30 noiembrie - 3 decembrie, conform graficelor pentru zilele de weekend si sarbatori legale, anunta Metrorex. Compania precizeaza insa ca va introduce trenuri suplimentare "pentru a veni in intampinarea celor care vor sa asiste…

- Metroul va circula in perioada minivacantei de Ziua Nationala, 30 noiembrie - 3 decembrie, conform graficelor pentru zilele de weekend si sarbatori legale, a anunțat Metrorex. Metrorex precizeaza ca va introduce trenuri suplimentare pentru bucureștenii care vor sa mearga la ceremoniile organizate de…