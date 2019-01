Stiri pe aceeasi tema

- Polițiștii Secției nr.9 de Poliție Rurala Cefa au depistat luni, in jurul orei 22:00, in localitatea Marțihaz, un barbat de 41 de ani din Salonta care transporta in portbagajul autoturismului și pe bancheta din spate a acestuia 208.400 de țigarete, echivalentul a 10.420 de pachete. Tigaretele…

- Sambata, localnicul din Rosiori macina porumb pesemne pentru un vecin. La un moment dat, a pierdut controlul utilajului, care i-a taiat capul. Paramedicii SMURD nu au putut decat sa constate decesul. Politistii sositi la fata locului au anuntat si Inspectoratul Teritorial de…

- Luni, 14 ianuarie, elevii vor fi din nou in banci, iar reprezentanții Inspectoratului Școlar Județean Timiș transmit ca toate școlile vor fi deschise in prima zi de cursuri din 2019. In Timiș sunt 595 de uniați de invațamant, iar aproximativ 100.000 de copii le frecventeaza cursurile.…

- Agențiile imobiliare spun ca piața de specialitate este in echilibru, iar prețurile practicate urmeaza aceasta linie. Dar, datele oficiale, comunicate de Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliara, arata ca numarul de tranzacții imobiliare este in scadere in ultima luna a anului. Astfel,…

- Verily a colaborat cu gigantul farmaceutic Novartis pentru a dezvolta lentilele in 2014. Intr-un blog post, reprezentanții firmei au declarat ca masuratorile lor privind nivelurile de glucoza regasite in lacrimi, comparativ cu nivelurile prezente in sange, nu au fost suficient de apropiate.…

- Potrivit informatiilor furnizate de catre institutie, in perioada 19.10.2018-20.10.2018 s-a desfașurat Campania Nationala privind identificarea cazurilor de munca nedeclarata și verificarea modului in care se respecta prevederile legale care reglementeaza relațiile de munca și securitatea in munca…

- In Timiș se construiește și se construiește destul de mult. Direcția Regionala de Statistica Timișoara a facut publice datele din domeniul ridicarii de locuințe pentru primele șase luni ale acestui an. Dupa un prim trimestru excelent, cu 1.076 de locuințe terminate, fața de 514 in perioada…