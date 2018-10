Rata somajului la sfarsitul lunii septembrie 2018. Care sunt cifrele La sfarsitul lunii septembrie 2018, rata somajului inregistrat la nivel national a fost de 3,40 , in scadere cu 0,07 puncte procentuale pp fata de luna anterioara si sub valoarea inregistrata la finele aceleiasi luni a anului 2017, cu 0,74 pp.Numarul total de someri la finele lunii septembrie a.c., de 296.751 persoane, a scazut cu 5.838 persoane fata de cel de la finele lunii anterioare. Din totalul somerilor inregistrati, 53.686 au fost someri indemnizati si 243.065 neindemnizati. Comparativ cu ... Citeste articolul mai departe pe ziuaconstanta.ro…

Sursa articol si foto: ziuaconstanta.ro

Stiri pe aceeasi tema

- La nivelul Județului Tulcea rata șomajului la 31 august 2018 este de 2,98%, mai mica cu 1,19 pp fața de luna august 2017 (4,17%) și a crescut cu 0,05 pp fața de cea din luna anterioara cand se inregistra valoarea de 2,93%. Numarul de șomeri aflați in evidența la sfarșitul lunii august 2018 (2505 persoane)…

- Conform ANOFM, numarul total de someri la finele lunii august, respectiv 302.589 de persoane, a scazut cu 2.780 fata de cel de la sfarsitul lunii anterioare. Din totalul somerilor inregistrati, 55.053 au fost someri indemnizati si 247.536 neindemnizati. Comparativ cu luna precedenta, rata somajului…

- Numarul mediu de pensionari a scazut cu 18.000 de persoane in trimestrul II 20108, comparativ cu perioada similara a anului trecut, pana la 5,207 milioane persoane, iar cel al categoriei apartinand asigurarilor sociale de stat a crescut cu 7.000 pana la 4,680 milioane, potrivit datelor Institutului…

- Rata somajului la barbati a fost cu 1,3 puncte procentuale (pp) mai mare decat la femei, potrivit INS. Numarul somerilor (in varsta de 15-74 ani) estimat pentru luna iulie a anului 2018 a fost de 386 mii persoane, in crestere fata de luna precedenta (377 mii persoane), dar in scǎdere fata de aceeasi…

- Creditarea privata a crescut in iulie cu 6,6% fata de perioada similara a anului trecut (1,9% in termeni reali), la 243,3 miliarde lei, pe fondul majorarii cu 14,8% a componentei in lei (9,8% in termeni reali) si a diminuarii cu 6% a celei in valuta exprimata in lei, arata datele BNR. Exprimat…

- Tagedie in Italia: cel pțtin 11 oameni și-au pierdut viața și mulți alții au fost raniți dupa prabușirea unui viaduct langa Genova. Cifrele furnizate de ministerul de Interne sunt insa provizorii. Exista temeri ca numarul morților este mult mai mare.

- Vești bune de la Palatul Victoria. Premierul Viorica Dancila a anuntat ca rectificarea bugetara este una pozitiva, ceea ce indica o evolutie buna a economiei. Europarlamentarul Claudia Țapardel susține ca s-a ajuns la o rectificare pozitiva dupa aplicarea Programului de Guvernare, in urma…

- Confederatia Patronala Concordia considera ca cifrele la 6 luni privind deficitul bugetar, de 1,61% din PIB, in crestere de 2,4 ori comparativ cu aceeasi perioada a anului trecut, semnaleaza pericolul iminent al depasirii tintei de 3% la sfarsitul anului. "După situarea constantă a inflaţiei…