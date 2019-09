Rata şomajului în România. Numărul șomerilor, în acest moment Conform statisticii oficiale, numarul somerilor in varsta de 15-74 ani, estimat pentru luna august a anului 2019, a fost de 343.000 de persoane, in scadere atat fata de luna precedenta (352.000 de persoane), cat si fata de aceeasi luna a anului anterior (367.000 de persoane). Pe sexe, rata somajului la barbati a depasit-o cu 1,1 puncte procentuale pe cea a femeilor, valorile respective fiind de 4,3% in cazul persoanelor de sex masculin, respectiv de de 3,2% in cazul celor de sex feminin. La nivel general, rata somajului in Romania a scazut cu 0,1 puncte procentuale in august comparativ… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

