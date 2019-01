Stiri pe aceeasi tema

- Ca urmare a implementarii Programului de Ocupare a Fortei de Munca, prin intermediul AJOFM Alba, in anul 2018 au fost incadrate in munca 6227 persoane, dintre care 2774 femei. Din totalul persoanelor ocupate pana la data de referința, 2345 au peste 45 de ani, 1909 au varsta cuprinsa intre 35 și 45 de…

- La sfarșitul lunii decembrie 2018, in evidențele Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Munca (AJOFM) Alba erau inregistrați 5.657 șomeri (din care 2.535 femei), rata șomajului fiind de 3,36%. Potrivit reprezentanților AJOFM Alba, din totalul de 5.657 persoane inregistrate, 1.825 erau beneficiari…

- Agenția Județeana pentru Ocuparea Forței de Munca (AJOFM) Alba anunta organizarea selecției pentru studenții care doresc sa desfașoare o activitate lucrativa pe teritoriul Germaniei pe perioada vacanței de vara (minim 2 luni). Potrivit reprezentanților AJOFM Alba, pot participa studenții cu varsta cuprinsa…

- Agenția Naționala pentru Ocuparea Forței de Munca acorda angajatorilor care incheie contracte de ucenicie, in conditiile Legii nr. 279/2005 privind ucenicia la locul de munca, sprijin financiar in cuantum de 2.250 lei/luna pentru fiecare contract de ucenicie incheiat. Suma lunara se acorda la cererea…

- Un numar de 4.850 de persoane au fost incadrate in munca, de la inceputul anului, ca urmare a implementarii Programului National de Ocupare a Fortei de Munca, prin intermediul Agentiei Judetene de Ocupare a Fortei de Munca (AJOFM) Galati, informeaza, vineri, institutia galateana Potrivit sursei citate,…

- Ca urmare a implementarii Programului de Ocupare a Fortei de Munca, prin intermediul AJOFM Alba, in primele zece luni ale anului 2018 au fost incadrate in munca 5386 persoane, dintre care 2377 femei. Din totalul persoanelor ocupate pana la data de referința, 1868 au peste 45 de ani, 1753 au varsta cuprinsa…

- In perioada 12-16 noiembrie, inspectorii ITM Alba au identificat mai multe cazuri de munca nedeclarata, la firmele din județ controlate, pentru care au fost aplicate amenzi in valoare de 220.000 lei. Astfel, in domeniul relatiilor de munca au fost verificați 44 de agenti economici, cu un numar total…

- Conform unei statistici a AJOFM Alba, in primele noua luni ale acestui an au fost angajate, ca urmare a implementarii Programului Național de Ocupare a Forței de Munca, peste 4.700 de persoane. Numarul celor care au beneficiat de asistenta in aceste luni pentru inregistrarea in evidenta ca persoane…