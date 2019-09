Stiri pe aceeasi tema

- Cresterea salariilor in Marea Britanie a ramas solida, peste asteptari, in perioada mai - iulie 2019, in timp ce rata somajului s-a situat la cel mai redus nivel din 1975, arata datele publicate marti de Oficiul National de Statistica (ONS), transmit BBC si Reuters, potrivit Agerpres.Castigurile…

- Cresterea salariilor in Marea Britanie a ramas solida, peste asteptari, in perioada mai - iulie 2019, in timp ce rata somajului s-a situat la cel mai redus nivel din 1975, arata datele publicate marti de Oficiul National de Statistica (ONS), transmit BBC

- Majorarea salariilor in Marea Britanie a fost peste asteptari in trimestrul doi din 2019, in timp ce rata somajului a crescut usor, arata datele publicate marti de Oficiul National de Statistica (ONS), scrie BBC. Câştigurile totale, excluzând bonusurile, au crescut în ritm anual…

- Majorarea salariilor in Marea Britanie a fost peste asteptari in trimestrul doi din 2019, in timp ce rata somajului a crescut usor, arata datele publicate marti de Oficiul National de Statistica (ONS), transmit BBC si Reuters. Castigurile totale, excluzand bonusurile, au crescut in ritm anual…

- Economia britanica s-a contractat in trimestrul doi din acest an cu 0,2%, comparativ cu precedentele trei luni - cea mai slaba performanta incepand din 2012 - a anuntat vineri Oficiul National de Statistica (ONS). În condițiile în care analiştii se aşteptau la o stagnare,…

- Drogurile, in valoare de circa 43 milioane de euro la revanzare, au fost descoperite in 2 august intr-o nava care transporta containere, la Felixstowe, un port pe coasta estica a Angliei, unde nava facea escala inainte de a pleca spre Anvers, in Belgia, conform unui comunicat al NCA. Dupa ce a confiscat…

- Castigurile totale, excluzand bonusurile, au urcat in ritm anual cu 3,6% in perioada martie - mai 2019, de la 3,3%, depasind toate estimarile. Este cel mai rapid ritm de crestere a salariilor din 2008 pana in prezent. Incluzand bonusurile, salariile au crescut cu 3,4% in perioada martie - mai 2019,…

- Majorarea salariilor in Marea Britanie a fost peste asteptari in perioada martie - mai 2019, in timp ce rata somajului s-a mentinut la cel mai redus nivel din 1975, arata datele publicate marti de Oficiul National de Statistica (ONS), transmit BBC si Reuters. Castigurile totale, excluzand bonusurile,…