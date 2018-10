Rata șomajului la nivelul județului Buzau a scazut simțitor fața de debutul anului, iar in municipiul Buzau, șomajul este sub 2%. Una dintre explicațiile acestei scaderi ar fi aplicarea masurilor de stimulare a ocuparii prevazute de legislatia in vigoare și incadrarii in munca a șomerilor. Ofertele de munca sunt multiple și diverse pentru oricine vrea sa lucreze. ”La ora actuala, in județul Buzau rata șomajului a scazut la 7,11 %, in scadere fața de debutul anului 2018 cand a fost 8,59%. Principalul pol de dezvoltare economica a județului este in municipiul Buzau. Aici, rata șomajului este sub…