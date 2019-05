Rata natalității în Brașov crește, însă sporul natural ramâne negativ In luna martie 2019, in judetul Brasov, s‐au nascut 456 copii, cu 58 mai multi fata de luna precedenta si mai multi cu 22 comparativ cu luna martie 2018, potrivit datelor Directiei Judetene de Statistica Brasov. Cu toate acestea, ingrijorator este faptul ca in judet rata sporului natural a fost negativ, atat in luna martie 2019, cat și in primul trimestru al acestui an. Crește natalitatea… In luna martie 2019, in județul Brasov s‐au nascut 456 copii, cu 58 mai mulți fața de luna precedenta, repectiv cu 22 mai mulți comparativ cu luna martie 2018. Rata natalitații a fost de 8,5‰, mai mare atat… Citeste articolul mai departe pe newsbv.ro…

Sursa articol si foto: newsbv.ro

