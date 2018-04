Stiri pe aceeasi tema

- Rata medie a redeventelor si a altor impozite similare a scazut anul trecut in Romania la 13,9%, de la 17,4% in 2016, in conditiile in care media din statele europene coborase la 8,8% la nivelul anului 2016, arata studiul Deloitte O imagine de ansamblu asupra redeventelor si impozitelor similare.…

- Banca Transilvania, a doua cea mai mare banca locala, a revizuit prognozele pentru principalii indicatori din sfera financiara - inflatie, rate de dobanda si cursul de schimb leu/euro, iar pe langa cresterea inflatiei si majorarea dobanzii-cheie, banca din Cluj se asteapta si la avansul costurilor…

- Potrivit datelor publicate miercuri de Institutul National de Statistica (INS), numarul mediu al pensionarilor din Romania a fost de 5,228 milioane anul trecut, in scadere cu 29.000 fata de anul anterior, in timp ce pensia medie a crescut cu 12,8%, la 1.069 de lei, In 2016, pensia medie lunara a fost…

- Numarul mediu al pensionarilor din Romania a fost de 5,228 milioane anul trecut, in scadere cu 29.000 fata de anul anterior, in timp ce pensia medie a crescut cu 12,8%, la 1.069 de lei, potrivit datelor publicate miercuri de Institutul National de Statistica.

- Datoria publica a Romaniei, calculata dupa metoda europeana, a crescut in 2017 cu 15 mld. lei, in ciuda cresterii economice de 7% care a adaugat la PIB 95 mld. lei peste nivelul din 2016 si a adus bugetului un plus de 28 mld. lei fata de anul precedent. Potrivit datelor Ministerului Finantelor,…

- Dorin Stanca (PNL) explica faptul ca sectorul construcțiilor trebuie sa aiba o pondere mare in PIB, sa fie unul dintre motoarele creșterii economice sustenabile, susțin reprezentanții PNL Arad. Din pacate, se constata ca in Romania, sectorul constructiilor, care ar trebui sa fie principalul motor al…

- Prezent la deschiderea Salonului International de Automobile Bucuresti (SIAB) 2018, de la Romexpo, Mihai Daraban, președintele CCIR, a declarat ca avem nevoie de infrastructura nu doar pentru a pastra in Romania cei doi mari producatori Dacia și Ford, ci pentru a putea deveni un hub in aceasta industrie.

- Franța se confrunta cu o situație "catastrofala". Este semnalul de alarma tras de ornitologii din Hexagon. Asta dupa ce au observat ca in ultimii 15 ani, numarul pasarilor a scazut in medie cu pana la o treime.

- Asociatia profesionistilor in investitii din Romania (CFA Romania) anticipeaza, pentru urmatoarele 12 luni, o rata medie a ROBOR, cu scadenta la trei luni, de 3,13%, un curs de schimb de 4,7651 lei pentru un euro si o rata a inflatiei in crestere, reiese din Indicatorul de Incredere Macroeconomica pentru…

- Prabusirea industriei chimice a fost principalul factor care a generat scaderea consumului de gaze pe plan local, in perioada 2008-2016 cererea venita din partea acestei industrii reducandu-se cu mai bine de 60%. Peste granita, la vecinii unguri, businessul cu produse chimice a inflorit in perioada…

- Mai mult de jumatate din majorarile de capital au mers anul trecut in banci, valoarea cumulata ajungand la circa 71 mil. euro. Si cea mai mare majorare de capital, de 26,9 mil. euro, a fost operata in 2017 la OTP Bank. Investitorii straini care au busi­nessuri in industria financiara din…

- Bancile din Romania sunt bine capitalizate iar rata creditelor neperformante (NPL) a scazut la 6,4% din totalul imprumuturilor in decembrie 2017, aproape de media UE, se arata in raportul elaborat de Fondul...

- Investitiile straine directe in Romania au scazut la 310 milioane de euro in prima luna din acest an, de la 387 milioane de euro in luna ianuarie a anului trecut, potrivit datelor Bancii Nationale a Romaniei publicate vineri. "Investiţiile directe ale nerezidenţilor în România…

- Numarul locuintelor finalizate in Romania, in 2017, s-a majorat cu 2% comparativ cu anul anterior, ajungand la 53.301 de unitati, insa in regiunea Sud-Vest Oltenia acesta a scazut, arata datele Institutul National de Statistica (INS), publicate vineri. Potrivit economica.net, repartitia ...

- Piata constructiilor a scazut, in 2017, pana la un minim istoric al ultimilor 10 ani, ajungand la 8,96 miliarde de euro, un declin de 7,05% fata de anul anterior, cand valoarea pietei s-a ridicat la 9,64 miliarde de euro, potrivit datelor Asociatiei Romane a Antreprenorilor de Constructii (ARACO),…

- Afacerile din industria modei cresc de la an la an, pe fondul apetitului romanilor pentru cumparaturi, ridicand piata de fashion la aproape 5 miliarde de euro, conform unui studiu privind dinamica industriei modei. Comertul de profil din Romania este controlat, in proportie de 83%, de investitorii…

- Cel mai recent raport al Comisiei Europene arata ca oferta de forta de munca si de competente nu tine pasul cu nevoile mereu in schimbare din sectorul economic, gradul de saracie e in crestere, iar inegalitatea in materie de venituri se mentine la un nivel inalt in Romania. "Cresterea economica…

- "Cresterea economica puternica a Romaniei necesita continuarea reformelor structurale si a consolidarii fiscale. Gradul de ocupare a fortei de munca a continuat sa creasca in 2017, iar rata somajului a atins unul din cele mai scazute nivele din ultimii 20 de ani. Datorita eliminarii de taxe si cresterilor…

- Ahmed Othman, despre care se spune ca este fiul unui diplomat libian care și-ar fi incheiat misiunea in Romania, i-a taiat gatul iubitei sale Raluca Patulea și l-a injunghiat mortal pe Dumitru Vasile, un barbat care i-a ieșit in cale pe scarile unui bloc din Sectorul 3 al Capitalei. Un dublu asasinat…

- Expozitia foto de arhitectura "Locuinta interbelica in sectorul 3", in care Uniunea Arhitectilor din Romania doreste sa puna in valoare identitatea culturala si istorica locala, prin prezentarea unor edificii cu functiune de locuire, lucrari reprezentative pentru arhitectura modernista a Capitalei,…

- ♦ In 2017, exporturile de servicii, de 20 de miliarde de euro au fost de 2,5 ori mai mari fata de anul 2005. ♦ Excedentul din comertul international cu servicii a crescut la 8 mld. euro, acoperind o mare parte din deficitul de la comertul cu bunuri. ♦ Sectorul IT&C a adus exporturi in valoare-record…

- Numarul tinerilor din Romania cu varsta cuprinsa intre 15 si 29 de ani a scazut cu aproape 28% intre 2008 si 2016, potrivit datelor statistice publicate de Eurostat, iar principalele motive sunt legate de scaderea natalitatii si emigratia din ce in ce...

- Potrivit economica.net, oficialii Petrom au spus ca rezultatele sunt foarte promitatoare. Inca din 2010, Petrom si Hunt Oil exploreaza, in comun, in Romania 2 blocuri - la Adjud si la Urziceni Est, asadar e posibil sa fie una dintre aceste zone. Cum hidrocarburile au fost descoperite la mare adancime,…

- Rata anuala a inflatiei in Uniunea Europeana (UE) a scazut in luna ianuarie 2018 pana la 1,6%, de la 1,7% in decembrie 2017, iar cele mai mari rate anuale au fost inregistrate in Lituania si Estonia (ambele cu 3,6%) si Romania (3,4%), arata datele publicate, vineri, de Oficiul European de Statistica…

- Doar 1,6% dintre angajatii romani lucrau in sectorul culturii sau aveau o profesie legata de acest domeniu in 2016, comparativ cu o medie de 3,7% la nivelul Uniunii Europene, arata datele publicate marti de Eurostat. In perioada 2011 - 2016, numarul persoanelor din UE care lucrau in domeniul…

- Dupa cresteri constante de preturi, de la inceputul anului, soferii romani au parte si de o veste buna: carburantii s-au ieftinit semnificativ in ultima saptamana. Pretul mediu al motorinei vanduta in Romania a scazut cu 8 bani pe litru in ultima saptamana, iar cel al benzinei cu 9 bani pe litru, potrivit…

- Trecerea contribuțiilor de la angajator la angajat lși revoluția fiscala au creeat un scandal imens in Romania. Foarte mulți cetațeni spun ca le-au scazut salariile sau ca urmeaza sa scada. Premierul Viorica Dancila spune de ce au scazut unele salarii."Principiul plata egala pentru munca egala…

- Profitul net al Bancii Transilvania (simbol bursier TLV), a doua cea mai mare banca din Romania, a scazut anul trecut cu 3,46%, la 1,18 miliarde lei, potrivit datelor prezentate joi de banca.“In 2017, cresterea organica a fost conform planurilor si strategiei noastre. Rezultatele inregistrate…

- Un investigator de fraude este o profesie foarte putin cunoscuta in Romania, desi la nivel global departamentele de “financial forensic” sunt o necesitate. Daca ar fi sa traducem destul de plastic termenii, un “forensic” este ca un medic legist pentru companii, care incearca,…

- "In sfarșit!!!! Dupa ce urlu de mai bine de o luna sa se publice acest Ordin, iata ca minunea se intampla! Salut decizia premierului Dancila! Acum mai ramane sa raspunda și cei care de ani de zile au permis ca Statul Roman sa piarda șapte miliarde de euro!!! Și unii sunt inca acolo, in ANRM, iar…

- Castigul salarial mediu nominal net a fost de 2.629 lei, in decembrie, in crestere fata de luna precedenta cu 165 lei, respectiv 6,7%, se arata intr-un comunicat de presa al Institutului National de Statistica (INS) remis, vineri, AGERPRES. Valorile cele mai mari ale castigului salarial…

- „Salariul mediu pe economie este o reflectie a mersului economiei si a cresterii economice. Daca si economia, si salariile, cresc in acelasi ritm, atunci este minunat. Doar ca, in conditiile noilor reglementari fiscale care ingreuneaza tot ce inseamna mediul de business, de la antreprenori la corporatii,…

- O rata de absorbtie a fondurilor europene de 95% in actualul cadru financiar multianual ar duce la o rata de crestere a PIB potential in 2022 mai ridicata cu aproximativ 1,7 puncte procentuale, respectiv in jurul valorii de 5% anual, a declarat guvernatorul BNR Mugur Isarescu la conferinta…

- Romania a beneficiat de fonduri europene de la bugetul UE de 45,7 miliarde de euro, reprezentand in medie anual 2,8% din PIB, in perioada 2007-2017, iar daca se scade contributia Romaniei la bugetul UE, intrarile nete de fonduri europene au fost de 30,4 miliarde de euro, respectiv 1,8% din PIB in medie…

- Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere din Romania (CNAIR) vrea eliminarea punctelor periculoase de pe drumurile din Romania prin implementarea unor masuri specifice de crestere a gradului de siguranta rutiera prin semnalizare orizontala si verticala, reamenajari de intersectii…

- Romania va continua sa aloce 2% din Produsul Intern Brut (PIB) pentru sectorul apararii si va consolida parteneriatele strategice, in special cu Statele Unite ale Americii, se arata in Programul de guvernare pentru perioada 2018-2020 propus de PSD - ALDE. Potrivit documentului, Armata Romaniei trebuie…

- "Multa lume a vorbit de anul economic, adica 2017 care a bulversat mediul de afaceri si oamenii. Nu neg ca au fost greseli, dar per ansamblu daca masurile erau proaste atunci Romania nu realiza performanta de crestere economica de peste 7%, fiind pe primul loc in UE", a punctat seful Senatului.…

- O femeie, 38 ani, a fost injunghiata, vineri, de fostul soț, intr-o gradinița din Sectorul 2 al Capitalei. Victima a fost transportata de urgenta la spital, dar nu a mai putut fi salvata. Atacatorul a fost prins de catre politisti. Potrivit unor surse judiciare, victima, Nicoleta Botan, ar fi avut…

- Guvernul va propune modificarea cotei TVA de la 19% la 18%, incepand cu 1 ianuarie 2019, se arata in noul program de guvernare ce va fi prezentat Parlamentului de Cabinetul condus de Viorica Dancila, potrivit publicației Profit.ro. Cu o cota a taxei pe valoarea adaugata de 18%, Romania va avea a doua…

- O familie din nordul Bucurestiului aloca, in medie, aproximativ 3.000 de euro pentru o vacanta, cu 45% mai mult decat o familie din sudul Capitalei si de doua ori mai mult decat cheltuiala medie a unei familii la nivel national, potrivit unui studiu realizat de TUI TravelCenter, unul din cei mai…

- Praf in ochii agricultorilor. Finanțare de 12 milioane de euro pentru produse noi Agentia pentru Finantarea Investitiilor Rurale (AFIR) a anunțat ca primește in perioada 29 ianuarie – 30 aprilie solicitari pentru finanțarea proiectelor de inființare și funcționare a grupurilor operaționale care dezvolta…

- Pensiile speciale ale politistilor, jandarmilor, pompierilor ISU, dar si ale celorlalti profesionisti din cadrul Ministerului de Interne au costat bugetul de stat 2,85 de miliarde de lei in 2017, arata datele oficiale comunicate pentru ECONOMICA.NET de catre oficialii Casei de Pensii Sectoriale a MAI.Pensiile…

- „Nu ma asteptam ca domnul Busoi sa dea ordin consilierilor sa nu voteze, ca altfel ii da afara din partid. Fac apel la liderul PNL Ludovic Orban sa ia masuri cu privire la Crisian Busoi, pentru ca el se face vinovat de respingerea acestui proiect", a declarat Gabriela Firea duminica, la Romania TV.…

- Senatorul PNL Florin Citu l-a acuzat, duminica, pe liderul PSD Liviu Dragnea de faptul ca, in 2018, va da „lovitura fatala” economiei si justitiei, el evidentiind cresterea galopanta a preturilor si revenirea inflatiei in 2017. „In 2017 preturile au explodat. Asta inseamna ca desi ati…

- Numarul de beneficiari de pensii de serviciu era, la finele lunii noiembrie, de 8.980, din care 3.435 beneficiari ai Legii 303/2004 privind statutul procurorilor si judecatorilor. Pensia medie în acest caz era de 13.728 lei, din care 12.548 lei cota suportată din bugetul de stat, iar diferenţa…

- Vechea fabrica de porțelan, noua groapa de gunoi a Clujului FOTO Fosta unitate de producție din zona Iris se transforma pe zi ce trece intr-o noua Pata Rat. Nimanui dintre cei indrituiți sa faca ordine in acest haos nu pare sa-i pese prea mult, spre disperarea locuitorilor din zona. Una dintre…