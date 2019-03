Stiri pe aceeasi tema

- Preturile de consum au crescut cu 0,79% in februarie 2019, comparativ cu luna anterioara, in timp ce rata anuala a inflatiei a urcat la 3,83%, pe fondul scumpirii alimentelor cu 4,46%, a marfurilor nealimentare cu 3,74% si a serviciilor cu 3,08%, potrivit datelor Institutului National de Statistica…

- Ianuarie, luna scumpirilor! Cartofii, energia termica și serviciile de telefonie, cele mai mari creșteri. Preturile de consum in luna ianuarie 2019 comparativ cu luna decembrie 2018 au crescut cu 0,8%, potrivit Institutului Național de Statistica (INS). Rata medie a preturilor de consum in ultimele…

- Rata anuala a inflatiei, care masoara evolutia preturilor de consum in ultimul an, a crescut in ianuarie la 3,32%, de la 3,27% in decembrie, dupa patru luni consecutive de scadere, in conditiile in care cartofii s-au scumpit cu 10,02% in ultima luna, potrivit datelor publicate miercuri de Institutul…

- Preturile de consum au crescut cu 0,8% in ianuarie 2019, comparativ cu luna decembrie a anului trecut, in timp ce rata anuala a inflatiei s-a mentinut la 3,3%, pe fondul scumpirii alimentelor cu 3,77%, a marfurilor nealimentare cu 3,29% si a serviciilor cu 2,71%, potrivit datelor Institutului National…

- Cartofii si alte legume si conserve de legume s-au scumpit cel mai mult in luna decembrie fata de noiembrie, la categoria produselor alimentare, in crestere fiind si tarifele pentru biletele de avion, reiese din datele Institutului National de Statistica (INS), publicate luni. Astfel, pretul cartofilor…