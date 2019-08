Stiri pe aceeasi tema

- Problemele cu instalația de climatizare nu sunt singurele de care a avut parte cladirea inaugurata acum mai bine de cinci ani. Trebuia sa intre in reparații la doi ani dupa ce s-au ivit primele nereguli. In imobilul in care funcționeaza diverse firme de IT&C a inceput la un moment dat…

- Dezbateri aprinse despre impozitarea caștigurilor LOTO, la clubul presei economice. Administratorul firmei partenere a "Loteriei Nationale a Moldovei" sustine ca, odata cu introducerea impozitelor pentru castiguri, va avea de suferit atat cetatenii, cat si statul.

- ARAD. Mizerie de nedescris, praf, cratere, animale moarte, boscheti, toate acestea sunt „inghitite”, obligat-fortat, de sute de aradeni care au decis sa isi cumpere apartamente intr-un cartier nou: la ARED UTA. Oamenii spun ca zona a fost abandonata total de primarie, chiar daca au fost depuse…

- In epoca “Facebook-ului oficial” si a status-urilor cu selfie-uri, devine din ce in ce mai obisnuit sa postam frecvent despre viata noastra si chiar despre relatia noastra de cuplu. S-a creat o perceptie comuna conform careia, daca un lucru important din viata noastra nu se regaseste si in mediul virtual,…

- Oamenii de stiinta de la Universitatea din Tokyo au evidentiat beneficiile sucului de rosii, care ajuta la scaderea hipertensiunii arteriale, prin reducerea nivelurilor de lipoproteine din sange asociate cu colesterolul rau.

- Femeile care muncesc cel putin 45 de ore pe saptamana au un risc crescut sa se imbolnaveasca de diabet zaharat, potrivit unui studiu canadian. Cercetatorii de la Universitatea din Toronto au descoperit ca una dintre cauze este stresul. Oamenii de știința au urmarit 7.065 de persoane angajate, cu varste…

- Directia Nationala Anticoruptie (DNA) are in lucru un dosar cu peste 50 de plangeri penale in care sunt semnalate carentele privind votul in diaspora la alegerile europarlamentare din 26 mai, informeaza surse judiciare pentru AGERPRES. Potrivit surselor, procurorii DNA au primit aceste plangeri de la…

- Chernobyl este in continuare, pe IMDB, cel mai bun serial din istorie, cu o medie de 9,7/10 dupa ce oeste 100.000 de mii de oameni și-au spus parerea. Oamenii de la Business Insider au facut o analiza a scenariului și a lucrurilor care s-au intamplat/nu s-au intamplat in realitate la Chernobyl. Acestea…