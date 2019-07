Rata de promovare la BAC 2019, cea mai mică din ultimii 5 ani Rezultatele la BAC 2019 au fost publicate astazi de EDU. Doar 86.794 de elevi au reușit sa promoveze Bacalaureatul 2019, potrivit datelor oficiale publicate de Ministerul Educației. In procente, inseamna ca 63,78% dintre elevii care au susținut examenul de BAC 2019 au promovat. Este cea mai mica rata de promovare din ultimii 5 ani la BAC. Rata de promovare a examenului de Bacalaureat in ultimii ani: BAC 2018: 69,7% BAC 2017: 72,9% BAC 2016: 68,1% BAC 2015: 66,41% BAC 2014: 60,65% Județul cu cea mai mare rata de promovare este Cluj, aproape 81%. La nivel național, s-au luat 177 medii de 10, 32… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

Sursa articol si foto: libertatea.ro

