Peste 42 % dintre elevii de clasa a XII-a și peste 33% dintre elevii de clasa a XI-a din județul Covasna au obținut obținut medii de promovare la simularea probelor scrise din cadrul examenului național de Bacalaureat. Simularea a fost organizata la nivel național, de Ministerul Educației Naționale in perioada 11 – 13 martie, iar rezultatele au […] Articolul Rata de promovabilitate cu mult sub 50% la simularea examenului de Bacalaureat, in județul Covasna apare prima data in Mesagerul de Covasna .