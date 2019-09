Rata anuală a inflaţiei a coborât la 3,9%, în august. Alimentele s-au scumpit cel mai mult Rata anuala a inflatiei a coborat la 3,9%, in august. Alimentele s-au scumpit cel mai mult Rata anuala a inflatiei a coborat la 3,9% in luna august a acestui an, de la 4,1%, in luna iulie. Potrivit Institutului Naţional de Statistică (INS), mărfurile nealimentare s-au scumpit cu 2,98%, cele alimentare cu 5,02%, iar preţul serviciilor a înregistrat un avans de 4,23%. "Preţurile de consum în luna august 2019 comparativ cu luna august 2018 au crescut cu 3,9%. Rata anuală calculată pe baza indicelui armonizat al preţurilor de consum (IAPC) este 4,1%.… Citeste articolul mai departe pe incont.ro…

